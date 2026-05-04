La increíble vida de Charlize Theron: de casi morir de niña en Sudáfrica a ser una de las actrices mejor pagadas del mundo

Antes de conocer un set de rodaje, Charlize Theron ya sabía qué era vivir una escena de película. La actriz, que protagoniza uno de los estrenos más vistos de Netflix con Depredador dominante, ha relatado un accidente angustiante de su infancia en Sudáfrica. Siendo una niña, se quedó atrapada en unas arenas movedizas, y su madre pensó que estaba muerta.

Aunque hoy es una de las actrices mejor pagadas del mundo, Charlize Theron no vivió lujos antes de que su carrera emergiera. La intérprete nació en Benoni (Sudáfrica), donde pasó su infancia en la granja de sus padres. Es descendiente de colonos franceses y neerlandeses, algunos de ellos con una importante participación en las guerras de Liberación de los afrikáneres (los colonos y campesinos blancos neerlandeses) contra los británicos. La actriz confesó que estuvo en terapia psicológica como consecuencia de haber crecido en el sistema del apartheid, aunque siempre ha subrayado que tuvo «privilegios como sudafricana blanca» y una educación «adinerada» que le permitieron tener una vida mejor, como narró en un podcast de NPR.

A los siete años, Charlize Theron se dio cuenta de la fuerza de la naturaleza, y un accidente le hizo tomar conciencia de lo «respetuosa» que debía ser con ella: «Vivía en una pequeña comunidad agrícola así que, por el entorno, me enfrenté a la naturaleza». La actriz vivía junto a una mina abandonada y decidió explorarla. «Me quedé atrapada en arenas movedizas, no podía moverme. Necesitaba que vinieran a rescatarme, pero nadie me veía, y tuve que salir de esa situación por mí misma, agarrándome a unos arbustos espinosos», ha contado. Con las manos sangrando, logró salir y volver al otro lado, pero su madre «pensaba que estaba muerta».

Al volver, la zona estaba llena de bomberos y policías. «Mi madre los había llamado porque no me encontraba, estaba pálida, pensaba que estaba muerta porque, cuando me estaban buscando, encontraron un hueco del que salían burbujas de aire. Mi madre no quiso hablarme en todo el día, me dijo, literalmente, que le había quitado 10 años de vida», ha contado ahora a Fotogramas.

Éste es sólo uno de los episodios que cambiaron la vida de Charlize Theron. Cuando tenía 15 años, su madre asesinó a su padre. El hombre, armado con una pistola, amenazó con matar a la actriz y a su madre, y la mujer le disparó. Fue absuelta de todos los cargos al considerar que se trató de un homicidio en defensa propia.

«Era un hombre enfermo; sólo le conocí de una manera, y fue como alcohólico (…) Las dos estábamos empujando la puerta de la habitación para que no pudiera entrar, pero disparó contra la puerta tres veces y ninguna de las balas nos alcanzó, fue un milagro», desveló en NPR, donde también dijo que «esta tragedia a una edad tan temprana» le hizo saber desde joven cuál era «el valor de la vida y lo rápido que te la pueden arrebatar». «Tengo la suerte de tener una gran madre que siempre me dijo que fuera valiente», añadió.

Gracias a su madre, de hecho, pudo llegar a Hollywood tras modelar en Europa -lo que no la satisfacía artísticamente-, formarse como bailarina y trabajar en el Joffrey Ballet de Nueva York. Ésta fue su primera gran vocación, que se vio truncada por una lesión de rodilla. Tras ello, Charlize Theron sufrió depresión y su madre, una vez más, acudió a su rescate. Viajó a Nueva York y le dijo que pensara «qué hacer», porque si era «enfadarse», podía «hacerlo en Sudáfrica». Así, le compró un billete a Los Ángeles, donde estuvo viviendo en un motel con 300 dólares en el bolsillo y con la ayuda de los cheques de su madre, que a veces no eran suficientes y se vio obligada a «robar pan para sobrevivir».

Hasta que tuvo un golpe de suerte: coincidió en el banco con John Crosby -agente y descubridor de talentos-, que se encontraba en la cola mientras ella discutía con el empleado para cobrar uno de esos cheques de su madre. Crosby presenció la escena y le dio su tarjeta con su contacto. Después, la ayudó a entrar en una escuela de interpretación.

Charlize Theron, mucho más que belleza

Aun con todo ello, Charlize Theron ha tenido que explicar muchas veces que su éxito no se debe a su belleza, aunque ésta le haya abierto puertas. «Los papeles realmente serios se los dan a actores físicamente adecuados para el personaje. He estado en audiciones para papeles con mucho peso en las que los guapos han sido los primeros descartados», indicó en la revista People.

En la industria cinematográfica vivió momentos desagradables -confesó haber sufrido tocamientos por parte de un director de cine cuando iniciaba su carrera- y muchas alegrías, especialmente desde que Tom Hanks le dio su primera gran oportunidad con The Wonders. Tras su audición para la película, el actor dijo al resto del equipo: «Señores, acabamos de conocer a una nueva estrella». Y así fue. Charlize Theron, también productora, tiene un Oscar por Monster (y dos nominaciones por Bombshell y En tierra de hombres) y un Globo de Oro, entre otros muchos premios.

En cuanto a su vida personal, optó por ser madre de dos hijos mediante la adopción, por la que se interesó al ver, desde pequeña, la gran cantidad de niños que había en los orfanatos de Sudáfrica.

«Trato de vivir mi vida de la mejor manera posible y de forma auténtica. Desearía que la gente escribiera sobre eso, en lugar de que ‘un día de verano, su madre disparó a su padre’. Quiero poder irme a dormir por la noche sin sentirme atormentada», pronunció la actriz, que ahora vuelve con fuerza a Netflix con un survival. Un género muy acorde a su historia personal.