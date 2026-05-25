Los mejores chefs coinciden: el mejor pollo asado se consigue sumergiéndolo en una mezcla de agua y sal durante varias horas

El mejor pollo asado se consigue sumergiéndolo en una mezcla de agua y sal durante varias horas. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que tengamos en mente algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Este tipo de elemento que será lo que nos convertirá en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a unos cambios que pueden ser esenciales que hasta la fecha no sabíamos.

Conoceremos lo mejor de un pollo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. Este tipo de detalles pueden acabar siendo los que nos darán una serie de novedades que pueden convertirse en detalles que quizás hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente tocará ver qué es lo que puede pasar con un elemento que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. Los mejores chefs coinciden con lo que podemos hacer para crear una receta espectacular.

Coinciden los mejores chefs con este truco

La realidad es que hay una serie de trucos que debemos empezar a conocer en estos días en los que cada detalle cuenta. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más.

Estos días en los que queremos empezar a tener en mente determinados detalles que quizás hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer una forma de hacer el pollo asado con ciertas novedades que pueden aparecer en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Estos días, deberemos empezar a tener en mente determinados cambios que serán esenciales.

Este tipo de detalles que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia en unos días en los que tendremos que estar preparados para cocinar uno de los clásicos de la cocina española. Ese pollo asado que los fines de semana se convierte en una opción de lo más recomendable para unos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de tendencia que será lo que nos acompañará en breve.

Sumergiendo en agua y sal, así se consigue el mejor pollo asado

Algo tan sencillo como sumergir el pollo en agua y sal es un detalle que puede marcar la diferencia. Conseguiremos un buen aliado de una combinación de detalles que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Una situación que, sin duda alguna, será lo que nos marcará de cerca en estos días.

Este truco le aporta un sabor diferente al pollo, pero puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más, será el momento de empezar a conseguir determinados cambios que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, acabarán marcando la diferencia.

Prepara la salmuera: mezcla 2 litros de agua con 100 gramos de sal y, opcionalmente, 50 gramos de azúcar.

Sumerge el pollo limpio: asegúrate de que quede completamente cubierto y déjalo entre 6 y 12 horas en la nevera.

Enjuaga y seca bien: este detalle es importante para lograr una piel crujiente.

Asa con calma: comienza a temperatura alta y luego reduce a 180 °C hasta alcanzar los 75 °C en la parte más gruesa del muslo. El tiempo estimado es de unos 40-50 minutos.

Deja reposar el pollo: al menos 10 minutos antes de cortarlo, para que los jugos se redistribuyan.

Te proponemos una receta para aprovechar el pollo que te ha sobrado, unas croquetas que pueden convertirse en tu mejor segundo plato de bajo coste. Un buen aliado de las buenas sensaciones que tenemos por delante. Unas recetas caseras que serán especialmente bienvenidas.

Ingredientes:

200 gramos de pollo cocido

50 gramos de mantequilla

1 cebolla

2 dientes de ajo

100 gramos de harina

500 ml de leche

Sal

Pimienta

Nuez moscada

Aceite de oliva

Pan rallado

Huevo

Preparación: