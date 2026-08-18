La psicología dice que las personas que no tienen foto de perfil en WhatsApp no son introvertidas, sólo intentan no exponerse emocionalmente

La foto de perfil de WhatsApp es una extensión de nuestra identidad digital y, según la psicología, no poner ninguna puede estar relacionado con diferentes rasgos de personalidad. Una de las teorías apunta a que puede asociarse con determinados perfiles, como la introversión o el neuroticismo, relacionado con aspectos como la ansiedad, la depresión o la preocupación excesiva. Desde la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, señalan que también puede ser una característica de personas más reservadas, que prefieren mantener su vida personal al margen y no se sienten cómodas exponiéndose emocionalmente ante los demás.

Sin embargo, no tener foto de perfil no siempre responde a una característica permanente de la personalidad. Hay usuarios que deciden quitarla de manera puntual como una forma de expresar emociones sin necesidad de decir nada. Esto puede suceder especialmente después de una discusión o un conflicto con otra persona. En determinadas situaciones, la psicología interpreta este comportamiento como una posible estrategia pasivo-agresiva.

¿Por qué hay personas que no tienen su foto de perfil en WhatsApp?

Desde el punto de vista emocional, eliminar la foto de perfil puede estar vinculado a determinados estados de ánimo. Una persona que está pasando por un periodo de tristeza, ansiedad o duelo puede decidir retirar su imagen como una manera silenciosa de reflejar cómo se siente internamente. En otras ocasiones, este gesto puede estar relacionado con el agotamiento emocional y la necesidad de tomar distancia, especialmente cuando la persona siente que necesita desconectar temporalmente de las interacciones y expectativas sociales que acompañan a su presencia en la red.

Desde una perspectiva cultural, eliminar la foto de perfil también puede estar condicionado por las normas y expectativas del entorno social. En determinadas culturas, decidir mostrar una imagen personal o prescindir de ella puede relacionarse con cuestiones como la modestia, la privacidad, la profesionalidad o el sentimiento de pertenencia a un determinado grupo.

Del mismo modo, factores como la edad y el género pueden influir en la manera en que los demás interpretan esta decisión. Por ejemplo, entre personas mayores o en determinados ámbitos laborales, no utilizar una fotografía puede considerarse algo completamente normal y asociado a la discreción, mientras que entre usuarios más jóvenes puede entenderse como una muestra de rebeldía, distancia o falta de interés por la exposición en redes.

Privacidad

La preocupación por la privacidad constituye otro de los motivos que pueden explicar la ausencia de una foto de perfil. En un entorno digital en el que cada vez compartimos más información personal, algunos usuarios prefieren reducir al mínimo los datos que muestran públicamente y mantener una presencia más discreta en las aplicaciones de mensajería.

Esta decisión puede responder simplemente a una mayor conciencia sobre la seguridad y el control de la identidad digital. Además, WhatsApp ha incorporado medidas de protección relacionadas con las imágenes de perfil, como la restricción de determinadas capturas de pantalla, lo que refleja la creciente importancia que los usuarios conceden a proteger su información personal.

Precisamente, la privacidad una de las principales preocupaciones de los españoles cuando navegan por Internet. Una amplia mayoría reconoce que no confía plenamente en que sus datos personales y su información privada estén realmente protegidos, especialmente cuando estos quedan en manos de empresas u organismos públicos.

Así se desprende de un estudio elaborado por Herbert Smith Freehills a partir de una encuesta realizada a 500 personas mayores de 18 años en España. Los resultados muestran que el 75% considera una gran preocupación el uso que se hace de su información personal.

En este sentido, más del 76% de quienes han sufrido algún problema de privacidad reconoce haberse preocupado por sus posibles consecuencias. Entre las situaciones más habituales se encuentran las llamadas y correos electrónicos no deseados destinados a obtener más información. La pérdida económica, mencionada por un 39%, y la suplantación de identidad, señalada por un 36%, son los principales temores.

A esto hay que sumar que el 96% afirma que confiaría más en la protección de su información personal si pudiera tener un mayor control sobre ella cuando interactúa por Internet con empresas, organismos públicos y otras entidades. Además, más de la mitad de los participantes reclama explicaciones mediante un lenguaje más sencillo y políticas de privacidad más breves, claras y centradas en las cuestiones que realmente preocupan a los usuarios.

Finalmente, la inteligencia artificial también genera dudas entre los encuestados. Un 26% asegura que se sentiría muy incómodo si sus datos personales fueran utilizados con este propósito.

«Los datos revelan que casi el 70% de los usuarios encuestados prefiere que su información personal no se utilice para entrenar servicios de inteligencia artificial. Es crucial proporcionar a los usuarios la seguridad necesaria, tanto a nivel normativo como de cumplimiento, para que puedan operar en el mundo online sin preocupaciones», dice Jaime Bofill, socio de la práctica de seguros y derecho regulatorio financiero de Herbert Smith Freehills en la oficina española.