La psicología lo deja claro con esta reflexión: «No tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para ser grande»

«No tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para ser grande». Pocas frases resumen de forma tan sencilla una de las grandes verdades sobre el comportamiento humano. A menudo imaginamos que las personas exitosas comenzaron sus proyectos seguras de sí mismas y sin ningún ápice de duda. Sin embargo, desde la perspectiva psicológica, la realidad es muy diferente: la mayoría de las personas que alcanzan grandes logros empezaron sintiéndose inseguras y confundidas.

Tendemos a creer a creer que primero debemos sentirnos listos para actuar. Sin embargo, esa sensación de «preparación absoluta» rara vez llega, y en muchos casos nunca aparece. Los psicólogos han estudiado durante décadas el fenómeno de la procrastinación y han hallado algo sorprendente: la mayoría de las veces no posponemos las tareas porque seamos perezosos, sino porque implica salir de nuestra zona de confort. Asimismo, el miedo al fracaso es una de las principales causas de la procrastinación; el temor de no hacer algo bien a menudo nos lleva a evitar la tarea por completo, ya que pensamos que, si no lo intentamos, al menos no fracasaremos.

«No tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para ser grande»

Los psicólogos recomiendan dividir los objetivos en pequeñas acciones; de esta manera, una mejora del 1% cada día puede parecer insignificante, pero sus efectos acumulativos son extraordinarios a largo plazo. También es importante comprender que el miedo no desaparece por completo; incluso las personas más exitosas experimentan dudas. Otro aspecto fundamental es abandonar la obsesión por la perfección; cuando creemos que todo debe salir perfecto desde el primer intento, cualquier error genera una gran frustración y terminamos posponiendo indefinidamente aquello que deseamos hacer.

Cuando el valor personal queda ligado al rendimiento, la autoestima pasa a depender de factores que no siempre podemos controlar. En estos casos, el deseo hacer las cosas cada vez mejor puede convertirse en una fuente constante de presión. Sin embargo, no se trata de restar importancia al compromiso, la constancia o el deseo de superación, sino de reconocer que el desempeño rara vez puede evaluarse en términos absolutos. En este contexto, adoptar una visión más flexible de los resultados permite reducir la autoexigencia excesiva y valorar el esfuerzo.

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