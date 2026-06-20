La psicología lo deja claro con esta reflexión: «No tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para ser grande»
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«No tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para ser grande». Pocas frases resumen de forma tan sencilla una de las grandes verdades sobre el comportamiento humano. A menudo imaginamos que las personas exitosas comenzaron sus proyectos seguras de sí mismas y sin ningún ápice de duda. Sin embargo, desde la perspectiva psicológica, la realidad es muy diferente: la mayoría de las personas que alcanzan grandes logros empezaron sintiéndose inseguras y confundidas.
Tendemos a creer a creer que primero debemos sentirnos listos para actuar. Sin embargo, esa sensación de «preparación absoluta» rara vez llega, y en muchos casos nunca aparece. Los psicólogos han estudiado durante décadas el fenómeno de la procrastinación y han hallado algo sorprendente: la mayoría de las veces no posponemos las tareas porque seamos perezosos, sino porque implica salir de nuestra zona de confort. Asimismo, el miedo al fracaso es una de las principales causas de la procrastinación; el temor de no hacer algo bien a menudo nos lleva a evitar la tarea por completo, ya que pensamos que, si no lo intentamos, al menos no fracasaremos.
«No tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para ser grande»
Los psicólogos recomiendan dividir los objetivos en pequeñas acciones; de esta manera, una mejora del 1% cada día puede parecer insignificante, pero sus efectos acumulativos son extraordinarios a largo plazo. También es importante comprender que el miedo no desaparece por completo; incluso las personas más exitosas experimentan dudas. Otro aspecto fundamental es abandonar la obsesión por la perfección; cuando creemos que todo debe salir perfecto desde el primer intento, cualquier error genera una gran frustración y terminamos posponiendo indefinidamente aquello que deseamos hacer.
Cuando el valor personal queda ligado al rendimiento, la autoestima pasa a depender de factores que no siempre podemos controlar. En estos casos, el deseo hacer las cosas cada vez mejor puede convertirse en una fuente constante de presión. Sin embargo, no se trata de restar importancia al compromiso, la constancia o el deseo de superación, sino de reconocer que el desempeño rara vez puede evaluarse en términos absolutos. En este contexto, adoptar una visión más flexible de los resultados permite reducir la autoexigencia excesiva y valorar el esfuerzo.
Frases motivadoras
- «El secreto para salir adelante es comenzar» (Mark Twain)
- «No cuentes los días, haz que los días cuenten» (Muhammad Ali)
- «Comienza donde estás, usa lo que tienes y haz lo que puedas» (Arthur Ashe)
- «Aprende del ayer. Vive el hoy. Ten esperanza para el mañana» (Albert Einstein)
- «Si te caes siete veces, levántate ocho» (Proverbio japonés)
- «Nuestra mayor gloria no reside en no haber caído nunca, sino en habernos levantado después de cada caída» (Confucio)
- «No te rindas, por favor no cedas, aunque el miedo muerda y el viento se calle; aún hay fuego en tu alma y vida en tus sueños» (Mario Benedetti)
- «El optimismo es la fe que conduce al éxito; nada puede lograrse sin esperanza» (Helen Keller)
- «El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños» (Eleanor Roosevelt)
- «Todo lo que un sueño necesita para hacerse realidad es alguien que crea en él» (Roberto Shinyashiki)
- «Transporta un puñado de tierra cada día y terminarás construyendo una montaña» (Confucio)
- «Un día mirarás atrás y descubrirás que los días más valiosos fueron aquellos en los que luchaste» (Sigmund Freud)
- «Superar obstáculos no siempre exige más fuerza; a veces requiere más paciencia y sabiduría» (Anónimo)
- «El fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo con más inteligencia» (Henry Ford)
- «Transforma tus heridas en sabiduría» (Oprah Winfrey)
- «Del sufrimiento emergen las almas más fuertes; los grandes caracteres llevan cicatrices» (Khalil Gibran)
- «La vitalidad no se demuestra solo resistiendo, sino también sabiendo empezar otra vez» (F. Scott Fitzgerald)
- «Cada cicatriz cuenta una historia de valentía y superación» (Anónimo)
- «La paz viene de tu interior. No la busques fuera de ti» (Buda)
- «Conocerse a uno mismo es el comienzo de toda sabiduría» (Aristóteles)
- «Una persona sabia conoce los límites de su propia ignorancia» (Sócrates)
- «La única revolución posible ocurre dentro de uno mismo» (Octavio Paz)
- «Cambia la forma en que miras las cosas y las cosas que miras cambiarán» (Wayne Dyer)
- «Solo hay un rincón del universo que puedes perfeccionar con certeza: tú mismo» (Aldous Huxley)
- «Descubre quién eres y atrévete a ser esa persona» (Ellen DeGeneres)
- «Vive sin excusas. Ama sin remordimientos» (Anónimo)
- «Si quieres ir rápido, ve solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado» (Proverbio africano)
- «La creatividad es la inteligencia divirtiéndose» (Albert Einstein)
- «Un hombre creativo está impulsado por el deseo de lograr, no por el de vencer a los demás» (Ayn Rand)
- «La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando» (Pablo Picasso)
- «Cada segundo es una oportunidad para cambiar tu vida para siempre» (Charles Chaplin)
- «Sueña como si fueras a vivir para siempre y vive como si el tiempo fuera un regalo» (James Dean)
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