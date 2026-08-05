El Ibex 35 sigue marcando máximos aunque de forma más moderada. En la media sesión de este miércoles conquistaba un nuevo récord hasta los 20.100 puntos. Finalmente el selectivo ha cerrado con una leve subida (+0,2%) por encima de los 20.000 puntos, por segundo día consecutivo.

En este contexto, los valores que más subían al cierre de la sesión eran Indra (+3,4%), Fluidra (+2,1%) y Puig (+2,1%). Del lado contrario se situaban Acciona (-3%), Cellnex (-2,6%) y Repsol (-2%).

Sin embargo, la evolución del resto de los principales mercados europeos era mixta. Mientras, al otro lado del Atlantico, el Dow Jones subía un 0,88% hasta marcar 54.522 puntos, el S&P 500 avanzaba un 0,67%, en 7.790 puntos y el Nasdaq OMX también avanzaba en los primeros minutos de negocio un 0,43% hasta los 26.692 puntos.

El mercado estadounidense centraba las miradas en SPCX. Horas después de la publicación de sus cuentas, las acciones de SpaceX llegaban a caer este miércoles en el Nasdaq hasta un 12,8%, reduciendo su precio a menos de 110 dólares, muy por debajo de los 135 dólares fijados para su salto al parqué, materializado el pasado 12 de junio, cuando protagonizó la mayor OPV de la historia al recaudar 85.700 millones de dólares (74.400 millones de euros).

Dejando a un lado el desplome de la empresa de Musk, las bolsas siguen en máximos. Entre los motivos que explican esta subida generalizada de las bolsas globales están las tensiones de Oriente Próximo y las perspectivas de un acuerdo definitivo de paz.

Trump ansía la paz

De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aseverado este martes que el estrecho de Ormuz, situado en el centro del foco de tensiones de la guerra en Oriente próximo, abrirá «muy pronto» o Irán recibirá «un golpe muy duro» y, entonces, el mismo se abrirá igualmente.

En el sector financiero, Banco Santander ha indicado que la Reserva Federal de Estados Unidos (EEUU) le ha notificado su visto bueno para seguir adelante con la adquisición de Webster Financial. La entidad espera cerrar la operación el 20 de febrero.

El crudo se enquista

El barril de Brent repuntaba levemente hasta los 80,70 dólares, un 1,71% más en la media sesión, pero finalmente ha cerrado por debajo de los 80 (-0,4%).

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,541%, desde el 3,535% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo avanzaba levemente hasta los 43,5 puntos básicos.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se mantenía estable, con un tipo de cambio de 1,1540 dólares por cada euro.