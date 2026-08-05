Hay gestos que duran apenas un segundo, pero que acaban convirtiéndose en el momento más comentado de una velada. Eso es exactamente lo que ha ocurrido durante la tradicional recepción de los Reyes en el Palacio de Marivent, donde un simpático instante entre Felipe VI y Jaime Anglada ha provocado una avalancha de comentarios y bromas en las redes sociales. Para muchos, el monarca pareció darle una «cachetada» cariñosa al cantante mallorquín. La realidad, sin embargo, es mucho más sencilla: la imagen capta el gesto amistoso entre dos viejos amigos que se conocen desde hace décadas.

Las fotografías hablan por sí solas. Felipe VI recibe a Jaime Anglada con una enorme sonrisa, le coloca la mano sobre el hombro y ambos intercambian un saludo cargado de complicidad. Pero el ángulo de una de las instantáneas ha sido suficiente para que internet haga lo que mejor sabe hacer: convertir un gesto cotidiano en un fenómeno viral. En cuestión de minutos comenzaron las bromas sobre la supuesta «cachetada real», aunque cualquiera que observe la secuencia completa aprecia el ambiente distendido que reinó durante el encuentro.

No resulta extraño, porque la amistad entre el Rey y el músico es de sobra conocida en Mallorca. Ambos comparten desde hace años afición por el mar y la navegación, además de una relación cercana que se ha dejado ver en distintas ocasiones. Precisamente por eso, el saludo estuvo marcado por la naturalidad y por la alegría del reencuentro.

Pero esta aparición de Jaime Anglada tenía un significado mucho más especial. Se trata de su regreso a un acto público de gran repercusión después del grave accidente de tráfico que sufrió el 8 de agosto del año pasado, un suceso que mantuvo en vilo a su entorno y obligó al artista a centrarse durante meses en su recuperación. Su presencia en Marivent, sonriente y visiblemente recuperado, supone un paso importante tras un año especialmente complicado.

La recepción organizada por los Reyes reunió, como es tradición, a representantes de la sociedad balear en una de las citas más esperadas del verano. En ese ambiente relajado, Jaime Anglada volvió a coincidir con Felipe VI, y el saludo entre ambos terminó robando parte del protagonismo de la noche.

Las redes sociales no tardaron en hacer su particular lectura del momento. Los memes y comentarios humorísticos se multiplicaron, imaginando una inexistente «cachetada» que, en realidad, no fue más que una palmada afectuosa captada desde un ángulo muy concreto. Un ejemplo más de cómo una fotografía congelada puede contar una historia muy distinta a la que realmente ocurrió.

Al final, el instante deja una imagen muy diferente de la que algunos han querido interpretar: la de dos amigos reencontrándose con cariño y buen humor. Y quizá esa sea la verdadera noticia. Más allá de la anécdota viral, la presencia de Jaime Anglada en Marivent simboliza su vuelta a la normalidad un año después del accidente que marcó su vida. Si además ese regreso deja una de las imágenes más simpáticas del verano, mejor que mejor. Porque, esta vez, la «cachetada» solo ha existido en la imaginación de internet.