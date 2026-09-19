El maquillaje de otoño 2026 ya tiene sus tendencias estrella (y vas a querer probarlas todas)

Repasando las pasarelas, las alfombras rojas de los últimos meses del año y las tendencias virales que se acumulan en las redes sociales, podemos decir que hay un pronóstico de tendencias favorable para este cambio de estación. Lo que nos adelantan los gurús sobre las tendencias de maquillaje 2026 son buenas noticias, especialmente para los incondicionales al minimalismo beauty y los amantes de la época noventera. Reaparecen clásicos como el smokey eye y los labios potentes; la piel sigue siendo la protagonista por su brillo y glow y la naturalidad en los detalles sigue primando, pero con pequeñas variaciones. El otoño recupera claves que ya conocíamos, pero que se reinventan para dar forma a una nueva temporada de tendencias.

El colorete rosa, desaparece

Conseguir rubor hasta ahora era el fin del colorete, y para ello toda la tonalidad de rosas pastel había formado parte del neceser de maquillaje de forma casi obligatoria… hasta ahora. Si antes se buscaba que el colorete se notase al máximo recurriendo a tonos rosados, ahora se busca un efecto más toasty, es decir, más natural. Este cambio de registro no afecta a la fórmula, y por eso puedes seguir usando colorete en polvo, en crema o como prefieras.

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Máscara de pestañas que no se note

Hay algo que se está extendiendo por las alfombras rojas como la pólvora: maquillajes con la base muy bien trabajada y un efecto nude en la mirada. Lo hemos visto en Esther Expósito, en Zendaya, en Selena Gómez… y así, en una lista de celebrities cada vez más extensa. Para conseguir este efecto, el primer paso es trabajar la pestaña con un primer; que, variando de tu presupuesto, puedes elegir desde el Diorshow Maximizer 3D de Dior (36€) hasta el Volume Booster Lash Primer de Essence (4€). El siguiente paso es trabajar bien la pestaña. Si no has conseguido dar con tu producto ideal, un truco de maquillador es tomar cera para el pelo y un cepillo para peinar las pestañas.

Labio con color

Pasando del glow a todo trapo, el invierno se vuelve a establecer como la época favorita para las enamoradas de un buen labial intenso. Siempre está quien apuesta por el clásico color vino para este momento, pero también quien no pierde oportunidad para rescatar el rojo. En todo caso, este otoño sigue definiendo el maquillaje con ese guiño vintage que apuesta por la estética de los 90.

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‘Smokey eye’ sí, pero con matices

Es probable que escuchar smokey eye devuelva el recuerdo de los ojos de un negro azabache intenso que tanto dominó los 2000. Está claro que este es el año de los regresos, pero también la moda ha aprendido de sus propios errores y este año reinventa el clásico smokey eye con un toque mucho más elegante. Recurrimos a tonos mucho más suaves y difuminados, con tonos marrón y adaptados al tono de piel de cada persona, para conseguir intensificar la mirada (con control).

Pero la base: una piel natural

Dado que este año el maquillaje vuelve a centrarse en focalizar puntos del rostro, como los pómulos, el labio o la mirada, conseguir una base natural que no interrumpa, sino que tenga brillo, se convierte en un paso fundamental. No hay más secreto para ello que minimizar los productos y pasos de maquillaje al mínimo u optar por bases con efecto glow. En cualquier caso, trabaja bien la piel antes de aplicar el producto y controla bien la cantidad que apliques, para así evitar que la piel se vea sobrecargada.