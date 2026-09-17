Jane Fonda, actriz, a sus 88 años, reflexiona sobre la valentía y la resiliencia: «O se nace con ella o no»

Puede que la actriz Jane Fonda no posea la repercusión cinematográfica que tuvo en los 60, pero todavía hoy, a sus 88 años, la actriz sigue siendo un referente de estilo y una voz referencial para la próxima generación de intérpretes. Una veterana consejera que confiesa echar de menos la actuación y que hace algunos días, en el Festival de Cine de Venecia, confesó una importante reflexión que ha aplicado a lo largo de su carrera: la capacidad para resistir los golpes de la vida, se tiene o no se tiene, independientemente de la época o la familia en la que nazcas.

Fonda acudió a la ciudad de los canales para estar presente en los DVF Awards, los premios de la diseñadora Diane von Furstenberg que tienen como objetivo galardonar a mujeres que tienden su mano a otras mujeres. Porque si repasamos su trayectoria, tanto en lo laboral como en lo social, la neoyorquina ha mantenido un perfil en el que se le ha visto protagonizar películas memorables y afrontar décadas de activismo en diferentes conflictos.

Notoria fue, por ejemplo, su postura contra la Guerra de Vietnam, los derechos civiles de los nativos americanos o, más recientemente, la creación de las protestas Fire Drill Fridays, inspirada en los movimientos que denuncian la crisis climática del planeta. Esta última acción le ha llevado a sufrir varios arrestos por manifestarse frente al Capitolio.

Ahora, en una de sus últimas declaraciones, la dos veces ganadora del premio de la Academia ha hablado de lo que para ella significa la valentía y de ese a menudo sobreutilizado término llamado «resiliencia».

Jane Fonda cree que ese tipo de valentía «se tiene o no»

Confesando que echa de menos la actuación, Jane Fonda le explicaba a Variety que su paso por Hollywood y su carrera representan un ejercicio de resistencia, demostrando que su lucidez e inconformismo siguen tan vigentes como siempre.

«La valentía es como la resiliencia: o se nace con ella o no», comenzaba diciendo la actriz. Fonda cree que el punto de inflexión de su propia energía de protesta nació precisamente cuando comenzó a oponerse de forma notoria contra la Guerra de Vietnam:

«Antes de eso, mi vida era tan vacua, tan carente de sentido (…) Puedes tener dos hermanos, los mismos padres, nacer en la misma época y uno es resiliente y el otro no. Mi hermano no lo era». Fonda cree que, teniendo casi 90 años, es más fácil ser ese tipo de persona.

La última película en la que las pudimos ver fue en la comedia Locas por Brady (2023), aunque confesó que está en medio de un proyecto fílmico titulado The Correspondent, el cual está a punto de entrar en preproducción.

¿Dónde podemos ver las mejores películas de Jane Fonda?