La alta sociedad despide a Genoveva Conde de Oya: Soraya Sáenz de Santamaría, Miriam de Ungría y Ana Pastor, entre los asistentes

La familia Fournier ha vivido uno de sus momentos más delicados con la despedida de Genoveva Conde de Oya, fallecida el pasado 6 de agosto en Madrid a los 83 años. Dos meses después de su muerte, sus familiares y amigos más cercanos han vuelto a reunirse para rendirle homenaje en una emotiva misa funeral celebrada este lunes 5 de octubre en la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora, en Madrid. Conocida cariñosamente en su entorno como Vevita, Genoveva estuvo vinculada durante décadas a la historia de la diplomacia española a través de su matrimonio con el diplomático Antonio José Fournier y Bermejo, quien desarrolló una extensa trayectoria en el servicio exterior y ejerció como embajador de España en Ottawa y La Haya. Precisamente durante su etapa en esta última ciudad, a la que llegó por nombramiento del Rey Juan Carlos I, se produjo en 1992 la firma del Tratado de Maastricht, uno de los acontecimientos fundamentales en el proceso de construcción de la Unión Europea.

El funeral reunió a buena parte de su familia, que quiso arropar a sus cuatro hijos, Marta, Antonio, Javier y Gonzalo Fournier Conde, en una jornada especialmente emotiva. Entre los asistentes estuvieron también algunos de sus nietos, como Irini Fournier Vardinoyannis y Antonio J. Fournier Arroyo, que acompañaron a sus familiares en este homenaje. Antonio Fournier acudió junto a su hija Irini, protagonizando una de las imágenes más familiares de una ceremonia marcada por el recuerdo de Genoveva y por las muestras de cariño hacia sus seres queridos. La fallecida pertenecía además a una familia de profundas raíces sociales y aristocráticas. Hija de Fernando Conde Domínguez, recordado alcalde de Vigo, era hermana de Juan Antonio, actual marqués de Casas Novas, así como de Beatriz, Javier y del fallecido Alberto Conde de Oya. Una familia que ha mantenido durante generaciones una estrecha relación con distintos ámbitos de la sociedad española.

A la ceremonia no faltaron tampoco algunos de los nombres más conocidos de la vida social y política del país, una muestra del amplio círculo de amistades que rodeaba a la familia Fournier. Entre los asistentes destacó Soraya Sáenz de Santamaría, ex vicepresidenta del Gobierno, que acudió acompañada por Maarten Wetselaar, consejero delegado de Moeve, compañía de la que ella es consejera independiente y miembro de su Consejo de Administración. También estuvo presente Ana Pastor, ex presidenta del Congreso y ex compañera de partido de Sáenz de Santamaría, que quiso acompañar a la familia en este momento de duelo y que comparte con los Fournier su vínculo y pasión por Galicia. La política no fue, por tanto, la única presencia vinculada a la vida pública que quiso acercarse hasta la Basílica de la Concepción para despedir a Genoveva.

Entre los asistentes también se encontraba Miriam de Ungría, que actualmente se encontraba en España para pasar tiempo con sus hijos y atender algunas gestiones personales. Su estancia en Madrid le permitió acercarse a la misa funeral y acompañar a los Fournier en esta jornada tan significativa. La aristócrata quiso sumarse así a las numerosas muestras de afecto recibidas por la familia desde el fallecimiento de ‘Vevita’, en una ceremonia que volvió a reunir a personas procedentes de distintos círculos de la sociedad madrileña. También acudieron Patricia Olmedilla y Gonzalo de la Cierva, que quisieron trasladar personalmente sus condolencias a la familia, y Paloma Segrelles, cuya familia mantiene desde hace años una estrecha relación con los Fournier.

La amistad entre ambas familias se ha prolongado durante décadas y se ha hecho visible en algunos de los acontecimientos sociales más importantes de los últimos años. Los Fournier estuvieron presentes, por ejemplo, en la boda de Paloma Segrelles con Emilio Álvarez, celebrada en 2007, y ambas familias han coincidido en numerosas ocasiones en encuentros y celebraciones del selecto círculo social madrileño, entre ellas las organizadas por el Club Siglo XXI. Su presencia en la misa funeral supone ahora una nueva muestra de esa relación, esta vez para acompañar a los familiares de Genoveva en un momento especialmente doloroso.