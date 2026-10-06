Letizia se viene arriba con el rosa en Finlandia y rescata un vestido de Pedro del Hierro que estrenó hace cinco años

La Reina Letizia ha vuelto a demostrar que no necesita estrenar ropa para conseguir uno de sus looks más llamativos en un viaje de Estado. Este martes 6 de octubre, durante la recepción oficial de los Reyes en Helsinki por parte del presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y su esposa, Suzanne Innes-Stubb, la Reina ha apostado por el rosa de pies a cabeza con una combinación de prendas que ya forman parte de su armario y que, cinco años después de su estreno, vuelven a funcionar a la perfección en un escenario internacional. Frente al frío y al paisaje gris de la capital finlandesa, Letizia ha puesto la nota de color con un vestido rosa empolvado de Pedro del Hierro y uno de sus abrigos más reconocibles de Carolina Herrera en un tono de rosa mucho más intenso. Una elección que, además, llega apenas un día después de que se cumplieran 65 años del estreno de Desayuno con diamantes, película que ha quedado inevitablemente ligada al rosa y a una de las imágenes más icónicas de Audrey Hepburn.

Don Felipe y Doña Letizia han sido recibidos oficialmente a las puertas del Palacio Presidencial de Helsinki en una ceremonia marcada por los honores militares y el protocolo. El encuentro con Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb supone uno de los actos centrales de la primera visita de Estado de los Reyes a Finlandia, un viaje que comenzó este lunes y que se prolongará hasta el miércoles 7 de octubre. Después de casi cuatro décadas desde la última visita de Estado de la monarquía española al país, protagonizada por los reyes Juan Carlos y Sofía en 1989, Felipe VI y Letizia llegan con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales entre España y Finlandia, especialmente en ámbitos como la seguridad, la defensa, la economía, la cultura, la ciencia y las cuestiones relacionadas con el Ártico. Y en ese contexto institucional, la elección de vestuario de la Reina vuelve a tener un peso evidente en la imagen que proyecta.

La protagonista absoluta del estilismo ha sido un vestido rosa empolvado de Pedro del Hierro que Letizia estrenó el 25 de noviembre de 2021 durante el viaje de Estado que realizó junto al Rey a Suecia. Por tanto, no se trata de una pieza nueva, sino de una de esas prendas de fondo de armario que la Reina recupera para una ocasión especialmente importante. El diseño fue creado en exclusiva para ella por Nacho Aguayo y está confeccionado en crepé rosa palo, con cuello redondo, manga larga, cintura entallada y falda midi con vuelo. Sin embargo, son sus aplicaciones florales de organza de seda en relieve las que convierten el vestido en una pieza mucho más especial. Las flores aparecen distribuidas por diferentes zonas del diseño y crean un efecto tridimensional que rompe con la aparente sencillez de la silueta.

Cinco años después de su estreno, el vestido conserva precisamente aquello que lo hizo diferente: una construcción clásica que, gracias a las aplicaciones florales, adquiere un punto sofisticado y muy reconocible. Letizia demuestra así una vez más que repetir no significa necesariamente reciclar un look sin más, sino que una misma prenda puede adquirir una lectura completamente diferente dependiendo del contexto y de cómo se combine. En esta ocasión, además, el vestido ha quedado parcialmente cubierto por un abrigo que cambia por completo la intensidad cromática del conjunto. La elección encaja también con una estrategia que se ha convertido en una de las señas de identidad de la Reina en los últimos años: recuperar prendas de su armario en lugar de apostar siempre por estrenos, especialmente en viajes oficiales.

Sobre el vestido, Letizia ha colocado uno de sus abrigos más reconocibles de Carolina Herrera, una pieza de lana y mezcla de cashmere perteneciente a la colección otoño-invierno 2019/20 de la firma. El modelo presenta una silueta amplia y ligeramente evasé, con solapas, bolsillos laterales y un diseño limpio que permite que el color sea el verdadero protagonista. Y ahí está precisamente una de las claves del estilismo: mientras el vestido se mueve en un rosa empolvado, delicado y casi pastel, el abrigo sube varios tonos y aporta una dosis mucho mayor de intensidad. El resultado es un conjunto prácticamente monocromático, pero con suficiente contraste para evitar que resulte excesivamente dulce o previsible.

La elección del rosa en Helsinki cobra todavía más fuerza, donde las temperaturas y la estética del paisaje hacen que los colores oscuros y los tonos neutros sean mucho más habituales. Frente a los abrigos negros, grises o azul marino que suelen dominar este tipo de actos, Letizia ha optado por una imagen mucho más luminosa. No es necesario interpretar cada elección cromática de la Reina como un mensaje diplomático deliberado, pero sí resulta evidente que, en un viaje de Estado, la ropa forma parte de la imagen institucional. Y en esta ocasión el rosa funciona como un elemento visual muy potente, especialmente al combinar dos tonalidades diferentes que hacen que el conjunto tenga profundidad.

La Reina ha completado el estilismo con unos zapatos de piel Carlota 40 de Magrit en un rosa suave, destalonados y con un tacón sensato, siguiendo la línea de comodidad que cada vez está más presente en sus apariciones públicas. También ha llevado un bolso rosa de Magrit, manteniendo la coherencia cromática de todo el conjunto, y sus pendientes Luzia de Gold&Roses. De esta forma, el rosa aparece prácticamente de pies a cabeza, pero en diferentes intensidades: desde el tono empolvado del vestido hasta el rosa más vibrante del abrigo y el rosa suave de los complementos. Una fórmula que consigue que el resultado sea coordinado sin caer en un total look excesivamente uniforme.

La imagen de este martes contrasta con los primeros estilismos escogidos por Letizia para este viaje a Finlandia. Para el vuelo hacia Helsinki, la Reina apostó por un traje de inspiración masculina con estampado de cuadros y corte oversize, una elección cómoda y muy acorde con las temperaturas del país. Posteriormente, para el encuentro con una representación de españoles residentes en Finlandia, recuperó un traje sastre mucho más sofisticado con detalles de plumas en las mangas. Ahora, para uno de los actos institucionales más importantes del viaje, ha cambiado el traje por un vestido de inspiración más femenina y ha convertido el color en el auténtico protagonista.

Tras la recepción oficial, la agenda de los Reyes se ha dividido con compromisos diferentes. Mientras Felipe VI ha mantenido sus reuniones institucionales, Doña Letizia ha acudido a la escuela de Käpylä, dentro de una jornada en la que la educación, la infancia y los vínculos entre ambos países también tienen su espacio. La visita continuará posteriormente en Rovaniemi, donde los Reyes abordarán cuestiones relacionadas con el Ártico, la seguridad y la ciencia y visitarán la Universidad de Laponia. Será allí donde probablemente Letizia vuelva a cambiar de registro para adaptarse a un escenario todavía más frío y al marcado carácter nórdico de la segunda parte del viaje.