Una experta analiza la mirada de la Reina Letizia: «Una ceja más tupida y recta rejuvenece su expresión»

Hay cambios de belleza que no necesitan bisturí, grandes transformaciones ni efectos evidentes para conseguir un resultado completamente distinto. Las cejas son uno de ellos. Basta modificar unos milímetros su grosor, dirección o altura para cambiar la expresión de todo un rostro. Y en el caso de la Reina Letizia, su evolución en los últimos años es especialmente reveladora.

De aquellas primeras apariciones públicas como periodista, cuando llevaba unas cejas más finas, arqueadas y con una cola menos poblada, a la imagen actual existe una transformación clara. Hoy las luce más densas, más rectas, con un arco mucho más suave y una cola ligeramente ascendente. Un diseño que no solo está más alineado con los actuales códigos de belleza, sino que tiene un efecto óptico muy concreto: abre la mirada, suaviza la expresión y aporta un aspecto más fresco.

Mónica Aránguez, especialista en micropigmentación estética y paramédica, analiza esta evolución desde la perspectiva del diseño de cejas. Y hay un detalle que considera especialmente importante: la ceja no se diseña de forma independiente al rostro.

«Al llevarla ahora más tupida y recta, la mirada se ve más equilibrada y actual. Y esa pequeña elevación de la cola ayuda a abrir y levantar visualmente el ojo sin necesidad de hacer un arco muy pronunciado»

Una ceja más recta para una mirada más abierta

La diferencia entre una ceja muy arqueada y otra más horizontal puede parecer mínima, pero el efecto sobre la expresión es enorme. Un arco pronunciado concentra la atención en la parte superior del ojo y puede aportar una expresión más intensa o incluso endurecer las facciones. En cambio, una línea más recta y relajada suaviza el rostro.

En Letizia, además, la cola no cae: se eleva ligeramente hacia el extremo exterior. Es uno de esos pequeños recursos de diseño que funcionan como un auténtico lifting óptico. Cuando la cola desciende demasiado, el ojo puede parecer más cansado o triste. Cuando asciende de manera sutil, la mirada parece más despierta y estilizada.

No se trata, sin embargo, de levantar la ceja cuanto más mejor. El secreto está precisamente en la moderación. Una elevación excesiva puede resultar artificial y alterar la expresión, mientras que unos grados de inclinación bien estudiados consiguen un efecto mucho más elegante.

Más densidad, menos dibujo

Otro de los grandes cambios está en el grosor. Las cejas excesivamente depiladas han dejado paso a una estética en la que se recupera la densidad y se respeta mucho más la estructura natural del pelo. Pero esto no significa dejar crecer la ceja sin control.

La nueva belleza de las cejas consiste en conseguir que parezcan naturales aunque detrás exista un trabajo minucioso de diseño, depilación, maquillaje, laminado o micropigmentación. La sofisticación está en que el procedimiento no se vea.

«Una tendencia es igual para muchas personas; un diseño personalizado no. Yo siempre digo que la ceja tiene que adaptarse a la persona, no la persona a la ceja»

Y precisamente ahí está la diferencia entre seguir una moda y realizar un verdadero diseño de mirada. Una ceja recta y tupida no favorece necesariamente a todo el mundo. Hay que estudiar la forma de los ojos, la frente, las proporciones faciales, la estructura ósea y hasta la musculatura del rostro.

El color también rejuvenece

No solo importa la forma. El color de la ceja puede intensificar o suavizar muchísimo una mirada. En el caso de Letizia, la mayor definición respecto a sus primeros años aporta más presencia al contorno de los ojos y ayuda a enmarcarlos. Pero, existe una regla fundamental: definir no significa oscurecer en exceso. Una ceja demasiado oscura puede endurecer inmediatamente el rostro y restarle luminosidad. El objetivo es conseguir profundidad sin crear un efecto de bloque. En la imagen actual de Letizia, la ceja tiene presencia, pero conserva cierta transparencia y movimiento. Se perciben pelos, textura y naturalidad, en lugar de una línea rígida y perfectamente dibujada.

El nuevo efecto ‘lifting’ de las cejas

¿Puede una ceja hacer que un rostro parezca más joven? Para Aránguez, sí. Y no porque borre las señales de la edad, sino porque modifica la percepción de la mirada. Una ceja demasiado fina, demasiado arqueada o con una cola descendente puede hacer que el ojo parezca más pequeño o cansado. Por el contrario, una ceja ligeramente más poblada, bien estructurada y con una cola ascendente consigue abrir visualmente el tercio superior del rostro.

«En Letizia, esa ceja más tupida y menos arqueada aporta una imagen más fresca sin necesidad de buscar un efecto artificial de ‘lifting’»

Es, en realidad, uno de los grandes trucos de la belleza actual: no cambiar el rostro, sino rediseñar el marco que lo rodea.

La naturalidad también se trabaja

La evolución de las cejas de Letizia refleja perfectamente el cambio de paradigma de los últimos veinte años. Hemos pasado de la ceja ultradepilada, fina y muy arqueada a una ceja más poblada, suave y personalizada. Pero, hay una paradoja: para conseguir que una ceja parezca natural puede ser necesario trabajarla mucho.

Diseño, maquillaje, depilación, laminado o micropigmentación pueden formar parte del proceso. La clave está en que ninguno de ellos sea evidente.