Los pendientes con diamantes y rubíes de la Reina Letizia en el Mundial: parecen dos joyas en una y cuestan 2.180 euros

La Reina Letizia volvió a demostrar en la final del Mundial de Fútbol que sus elecciones de moda nunca son casuales. Para asistir al partido entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium, la monarca apostó por un estilismo teñido de rojo, un claro homenaje a la selección española en una noche histórica. Sin embargo, más allá del vestido, hubo un accesorio que consiguió captar todas las miradas: sus pendientes, una joya elegante y cargada de simbolismo que puso el broche perfecto a su imagen.

La Reina Letizia eligió para la ocasión el modelo I Am Red de Gold & Roses, unos pendientes elaborados en oro rosa de 18 quilates, diamantes y rubíes, una combinación que encajaba a la perfección con el espíritu de la cita deportiva. La pieza, disponible por 2.180 euros, destaca por su diseño sofisticado y discreto, una característica habitual en las joyas que suele escoger la monarca para los grandes acontecimientos.

Uno de los aspectos más llamativos de estos pendientes es precisamente su original estructura. El diseño crea un efecto visual que parece unir dos pendientes en uno, gracias a la disposición de sus elementos: una fina línea de diamantes que cae delicadamente y un remate de rubíes que aporta color y personalidad. Una propuesta diferente que consigue iluminar el rostro sin restar protagonismo al conjunto.

La elección de los rubíes no fue un detalle menor. El intenso color rojo de la joya se integraba con el vestido y con los colores de la selección española, creando un estilismo completamente coordinado. La Reina Letizia volvió a utilizar la moda como una forma de comunicación, recurriendo a pequeños detalles capaces de transmitir apoyo y emoción en una ocasión tan especial.

El vestido también siguió esta misma línea cromática. La monarca recuperó un diseño rojo de Adolfo Domínguez, una prenda elegante y favorecedora que reforzaba el mensaje visual del conjunto. Con una cartera de mano a juego y accesorios cuidadosamente seleccionados, consiguió un resultado sofisticado, moderno y muy acorde con una final del Mundial. El rojo absoluto convirtió su aparición en una declaración de apoyo a la selección española.

El joyero de la Reina Letizia refleja a la perfección su evolución estilística. En él conviven joyas con historia, como algunas piezas cedidas por la reina Sofía, madre de Felipe VI, junto a creaciones más actuales y originales de firmas españolas. Entre estas últimas destacan diseños más divertidos y modernos, como los pendientes de estrellas de Gold & Roses o los conocidos Nanuk de Sure Jewels, que se han convertido en una de sus piezas más reconocibles. En especial, estos últimos llaman la atención por su disposición diferente, ya que parecen dos pendientes en uno, aportando un toque innovador y muy alejado de las joyas tradicionales.

No es la primera vez que la Reina Letizia apuesta por Gold & Roses. La firma española se ha convertido en una de sus favoritas gracias a diseños que combinan minimalismo, elegancia y personalidad. Modelos como los Doble Daga, realizados en oro blanco y diamantes, forman parte ya de una colección de joyas que la monarca adapta según la ocasión.