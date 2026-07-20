Rosalía convierte la bandera de España en manta y Terelu Campos se tira a la piscina: la celebración de los VIP tras ganar el Mundial

El 19 de julio de 2026 pasará a la historia como el día que la selección española consiguió alzarse con su segundo Mundial. Ferrán Torres cogió el testigo de Andrés Iniesta y fue el protagonista indiscutible del partido contra Argentina, siendo el encargado de marcar el gol que ha llevado a nuestro país a levantar la codiciada copa. Como no podía ser de otra manera, los aficionados no tardaron en celebrar por todo lo alto esta segunda estrella, entre los que se encontraban multitud de rostros conocidos, los cuales no han dudado en mostrarse muy orgullosos.

Terelu Campos ha protagonizado una de las reacciones más comentadas del universo 2.0. La colaboradora de ¡De viernes! celebró el título compartiendo un vídeo en el que aparecía lanzándose a la piscina con una copa en la mano mientras gritaba, visiblemente eufórica: «¡Campeones!». Una escena que también ha realizado Ibai Llanos al mismo tiempo que bailaba Superestrella, la canción de Aitana que para muchos ha sido considerada como la más sonada del campeonato.

Por su parte, Rosalía publicaba una fotografía tumbada en una cama, arropada por banderas de España y haciendo sonar un matasuegras de color rojo. Durante el partido, la artista también compartió los nervios que pasó y el método que utilizó para tranquilizarse: una pelota antiestrés.

Por otro lado, María y Marta Pombo no tardaron en pronunciarse sobre los dos goles que anularon a España, mostrándose muy indignadas por la decisión del árbitro. Aun así, no dudaron en celebrar la merecida victoria que llegó tan solo unos minutos después. Ambas parecían que estaban disfrutando de una cena entre amigos al aire libre. Un plan parecido que también organizó Laura Escanes en su casa de Menorca y al que acudieron otros compañeros influencers como Abel Planelles o Violeta Mangriñán y su pareja, Fabbio Colloricchio.

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La familia Casas también se reunió para vivir juntos este momento histórico en el mundo del deporte y Sheila Casas y Melyssa Pinto compartieron un vídeo bailando la canción Dai dai de Shakira, que dejó en evidencia la buena relación que mantienen entre ellas. Una prueba más de que el romance de la ex concursante de La isla de las tentaciones con el protagonista de Tres metros sobre el cielo continúa avanzando por el mejor de los caminos.

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Los VIP que vieron el partido desde las gradas

Más allá de las redes, hubo muchas celebridades que se desplazaron hasta Nueva York para vivir en primera persona el encuentro deportivo entre España y Argentina. Entre ellos, se encontraban Javier Bardem y Penélope Cruz, quienes no se han perdido ningún partido desde que comenzó el Mundial. De la talla internacional, Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva, Tom Cruise, Matt Damon, Mick Jagger, Gayle King o John Hamm, tampoco quisieron perdérselo. Sin olvidarnos de algunas leyendas del fútbol como Roberto Carlos, Marcelo Vieira, Andrés Iniesta, Sergio Ramos, Carles Puyol, Ronaldo, David Villa, Xavi Hernández o Fernando Llorente.