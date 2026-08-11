Un astrólogo revela que el eclipse afectará a Fernando Alonso, Úrsula Corberó, Paula Echevarría y Antonio Banderas: todos son Leo

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año en España. Por primera vez en décadas, buena parte del país podrá contemplar cómo la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y oscurece el cielo durante unos instantes. Pero, más allá de la astronomía, el fenómeno también despierta interés desde el punto de vista astrológico. ¿Qué puede significar este eclipse para las personas? ¿Y qué famosos podrían notar especialmente sus efectos?

Diego Sanz, astrólogo consultado por COOL, sitúa a Leo y Acuario entre los signos que podrían sentir con mayor intensidad este movimiento, al encontrarse ambos frente a frente en el zodiaco. Entre los rostros conocidos nacidos bajo Leo están Fernando Alonso, Úrsula Corberó, Paula Echevarría y Antonio Banderas, aunque el experto advierte de que no basta con fijarse en el signo solar. «Evidentemente, los Leo», responde Sanz al ser preguntado por los más señalados, antes de matizar: «No solo quienes tengan el Sol en Leo, sino también quienes tengan la Luna o el ascendente en este signo». Es decir, la influencia podría alcanzar también a personas cuya presencia de Leo en su carta astral vaya más allá del signo con el que nacieron.

En el lado opuesto están los Acuario, precisamente por tratarse del signo contrario. «Acuario es el signo opuesto a Leo, entonces de alguna manera también les va a afectar especialmente», explica. Entre los famosos nacidos bajo este signo se encuentran Shakira, que cumple años el 2 de febrero, y Georgina Rodríguez, nacida el 27 de enero. Pero el astrólogo amplía todavía más el abanico y apunta también a «los de fuego», es decir, Aries y Sagitario.

Un eclipse que puede remover el terreno sentimental

Una de las cuestiones que más puede interesar en clave corazón es qué consecuencias puede tener este eclipse en las relaciones de pareja. Para Sanz, la respuesta está en el simbolismo que la astrología atribuye al Sol y a la Luna. «Un eclipse al final es que la Luna tapa al Sol. Tapa la luz solar», explica. Y si el Sol representa, dentro de esta interpretación, «nuestra identidad», el fenómeno puede coincidir con un periodo de revisión personal: replantearse quiénes somos, qué queremos y qué cosas han dejado de encajar en nuestra vida.

Ese proceso de cambio interior puede acabar trasladándose a las relaciones. «Podemos empezar a ver las cosas distinto, empezar a valorar cosas que antes no valorábamos», señala. Si esa nueva visión personal entra en conflicto con la relación que se mantiene, pueden aparecer tensiones o la necesidad de tomar decisiones. «Si nuestra relación de pareja no se alinea con eso nuevo que nos trae el eclipse, pues evidentemente puede haber temas o puede causar algún conflicto», apunta.

Pero la lectura no tiene por qué ser negativa. El mismo proceso puede servir para entender mejor las propias necesidades y mejorar los vínculos. «Puede ser que nos conozcamos más a nosotros mismos», explica Sanz. Según su interpretación, el eclipse también puede hacer aflorar emociones o cuestiones que permanecían ocultas: «Al salir cosas que tenemos guardadas, pues nos hacemos conscientes de más cosas y al final podemos crecer a nivel personal». Un crecimiento que, en el terreno sentimental, puede traducirse en mayor seguridad y claridad: «Podemos tener más confianza en nosotros mismos y saber mejor lo que queremos en cuanto a nuestras relaciones de pareja».

Fernando Alonso, Úrsula Corberó y otros famosos bajo el foco

La teoría astrológica adquiere especial interés cuando se lleva a los nombres propios. Fernando Alonso, nacido el 29 de julio; Paula Echevarría, el 7 de agosto; Antonio Banderas, el 10 de agosto; y Úrsula Corberó, el 11 de agosto, comparten Leo, aunque atraviesan actualmente situaciones personales muy diferentes.

En el caso de Paula Echevarría, el eclipse llega después de uno de los momentos más duros de su vida reciente: la actriz acaba de perder a su padre, fallecido hace apenas unos días. Fernando Alonso y Úrsula Corberó, por su parte, acaban de convertirse en padres por primera vez, estrenando una nueva etapa personal junto a sus respectivas parejas. Dos circunstancias completamente distintas que muestran hasta qué punto un mismo periodo puede coincidir con procesos vitales muy diferentes.

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Precisamente, Corberó protagoniza además una curiosa coincidencia temporal: cumple 36 años el 11 de agosto, apenas un día antes del eclipse solar total. Su cumpleaños llega, por tanto, en vísperas de un fenómeno que, según la astrología, puede poner el foco sobre la identidad, los cambios personales y las nuevas etapas. Ahora bien, Sanz evita atribuir a cada famoso un acontecimiento concreto únicamente por su signo. Para saber qué puede activar el eclipse en cada caso, explica, hay que mirar algo mucho más personal: la carta natal.

La carta natal determina dónde puede notarse el cambio

Compartir signo zodiacal no significa necesariamente experimentar el fenómeno de la misma manera. «Tu carta astral, digamos que es tu mapa de tu personalidad o de tu nacimiento», explica Sanz. En ella queda reflejada la posición de los diferentes planetas en el momento del nacimiento y, a partir de ahí, se puede observar en qué área de la vida incide el eclipse. «En función de dónde caiga el eclipse, que sería el Sol y la Luna en este momento en el cielo, pues eso se va a ver reflejado en tu carta astral», señala. La posición respecto a los planetas natales y las distintas casas será, por tanto, la que marque las diferencias entre unas personas y otras. «Si te cae cerca de tus planetas natales, de ciertos planetas o de ciertas casas, que son áreas de la vida, pues te va a afectar en ciertas cosas en concreto más que en otras», apunta.

Para quienes tengan especial interés en el amor, hay además una zona de la carta que adquiere protagonismo: la casa siete, relacionada con las relaciones de pareja. «Si te cae en la casa siete, que es el área de las relaciones, pues ahí puede influir aún más», explica. También puede resultar relevante la posición de Venus, tradicionalmente vinculada con el amor y los vínculos afectivos. «O si te cae cerca de planetas como Venus, de tu Venus natal, pues ahí también puede tener más efecto en cuanto a las relaciones de pareja», añade.

Con todo, la astrología no permite saber de antemano si un famoso concreto va a romper, enamorarse, reconciliarse o iniciar una nueva etapa. Lo que sí plantea este eclipse, según Sanz, es un momento de revisión personal en el que pueden aflorar cuestiones que hasta ahora permanecían en segundo plano y que lleven a tomar decisiones o introducir cambios. Relaciones, trabajo, proyectos personales o simplemente la manera de entenderse a uno mismo pueden verse atravesados por este proceso. El 12 de agosto, por tanto, no solo habrá que mirar al cielo: también a todo aquello que, según la astrología, pueda estar empezando a cambiar aquí abajo.