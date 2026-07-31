Muere el padre de Paula Echevarría a los 76 años, Luis Ángel

Paula Echevarría atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. Luis Ángel Echevarría Muñiz, padre de la actriz, ha fallecido a los 76 años, dejando completamente desolada a su familia. La noticia ha provocado una enorme conmoción entre los seguidores de la intérprete, que siempre ha presumido del estrecho vínculo que mantenía con sus padres y, en especial, con su progenitor, al que definía en numerosas ocasiones como uno de los grandes pilares de su vida.

El fallecimiento llega, además, en un momento especialmente delicado para la familia. En apenas unos días, Paula celebrará un nuevo cumpleaños, una fecha que este año estará inevitablemente marcada por la ausencia de su padre. A ello se suma otra celebración muy importante: el próximo 18 cumpleaños de Daniella, la hija que la actriz tuvo durante su matrimonio con David Bustamante.

Según ha trascendido, la capilla ardiente ha quedado instalada en el Tanatorio de Candás, en Asturias, donde familiares y amigos podrán darle el último adiós. El funeral se celebrará este viernes en la iglesia parroquial de San Félix de Candás y, posteriormente, sus restos serán incinerados en el Tanatorio de Avilés.

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Aunque siempre permaneció alejado del foco mediático, Luis Ángel Echevarría ocupó un lugar fundamental en la vida de la actriz. Paula nunca ocultó la admiración que sentía por él y, a través de sus redes sociales, compartió en numerosas ocasiones fotografías familiares acompañadas de emotivos mensajes en los que le agradecía todo lo que había hecho por ella desde su infancia.

En una de sus dedicatorias más recordadas, publicada con motivo del Día del Padre, la actriz aseguraba que gran parte de la confianza que tiene en sí misma se la debía a él, destacando el apoyo incondicional que siempre recibió por parte de sus padres. También en el aniversario de boda de sus progenitores quiso rendirles homenaje, asegurando sentirse afortunada de haber crecido en la familia que habían construido.

Su padre, el ejemplo a seguir de Paula Echevarría

Más allá de ser el padre de una de las actrices más conocidas del país, Luis Ángel desarrolló buena parte de su vida profesional como soldador y posteriormente como maquinista ferroviario en FEVE, donde trabajó hasta su jubilación. Quienes le conocían lo describen como un hombre muy familiar, discreto y querido por su entorno.

Ahora, Paula Echevarría afronta unos días especialmente complicados junto a su madre, Elena, su hermano Luis Manuel y el resto de la familia. Todo apunta a que la actriz permanecerá en Asturias para acompañar a los suyos durante el funeral y despedir a quien fue una figura imprescindible en su vida.

La pérdida llega en unas fechas que tradicionalmente eran motivo de celebración para la familia Echevarría, pero que este año estarán marcadas por el duelo. Tanto el cumpleaños de Paula como la mayoría de edad de su hija Daniella quedarán inevitablemente teñidos por la tristeza tras la desaparición de uno de los hombres más importantes de su vida.