Tiene menos de 10.000 vecinos: el pueblo asturiano donde creció Paula Echevarría y siempre vuelve

Paula Echevarría tiene un ritual que no falla ni un solo verano: dejar atrás la agenda de trabajo para refugiarse unos días en Candás, la villa marinera asturiana en la que nació. Más allá de ser su destino vacacional de cabecera, el pueblo esconde una historia ballenera centenaria y unas fiestas que atraen cada año a miles de visitantes. Allí vuelve siempre que puede para encontrarse con sus amigos y familia, siendo la mejor embajadora de la zona en su cuenta de Instagram. Te contamos todos los secretos de una zona muy especial que merece la pena como escapada veraniega, aunque es recomendable durante todo el año.

Candás es la parroquia más poblada y la capital del concejo asturiano de Carreño, situada en uno de los puntos más septentrionales de la península ibérica, a solo 13 kilómetros del Cabo de Peñas. Todo el concejo de Carreño ronda los 10.000 habitantes, pero Candás concentra la mayoría, con algo más de 7.000 vecinos que se multiplican durante el verano gracias al turismo. Un dato llamativo: mientras el conjunto del concejo pierde población progresivamente, la propia villa de Candás muestra la tendencia contraria, con un aumento constante en su número de habitantes.

De la caza de ballenas a la industria conservera

El puerto de Candás, construido en el siglo XVII, está considerado uno de los enclaves de caza de ballenas más antiguos que se conocen, un pasado que marcó profundamente la identidad de la villa. Con el paso de los siglos, aquella actividad ballenera dio paso a una potente industria conservera que llegó a contar con hasta 24 fábricas y que, en su momento de mayor esplendor, llegó incluso a marcar el precio del pescado en toda Asturias. Hoy esa industria está prácticamente extinguida, pero la actividad pesquera se mantiene viva a través de la rula candasina, que sigue abasteciendo a los restaurantes de la zona.

Una de las tradiciones más arraigadas de Candás tiene su origen en una leyenda marinera. Cuenta la historia que una flota ballenera candasina encontró de forma milagrosa una talla de madera de Jesucristo frente a las costas de Irlanda. Aquel hallazgo dio origen a la festividad del Cristo de Candás, que se celebra cada 14 de septiembre con una alborada, ofrendas florales, grupos folclóricos y las tradicionales corridas de toros en la playa. La imagen original fue robada y destruida durante la Guerra Civil, pero la devoción se mantiene intacta hasta hoy.

La fiesta de la sardina, la gran cita del verano desde 1969

Si hay una celebración que hace que Candás se llene, esas son las Jornadas Gastronómicas de la Sardina, que se celebran desde 1969 coincidiendo con la festividad de San Feliz, el patrón de la localidad, en torno al 1 de agosto. Durante estas fiestas, miles de sardinas se asan directamente en el espigón del muelle, mientras una procesión marítima recorre las aguas cercanas al puerto acompañando al santo. A ello se suma cada mes de julio el Festival de Bandes de Gaites Villa de Candás, que desde 1997 reúne a algunas de las mejores bandas de gaitas de toda Europa, y el Canto de la Salve Marinera, uno de los momentos centrales de la Semana Santa candasina.

El bugre y la caldereta, los platos que no hay que perderse

La gastronomía de Candás gira en torno al mar. Además del bugre (nombre asturiano del bogavante), uno de los platos favoritos de la propia Paula Echevarría en sus veranos, la villa es conocida por su caldereta candasina de pescado y marisco, el fariñón (un embutido elaborado con harina de maíz, tocino, sangre, cebolla, perejil y orégano) y postres tradicionales como las marañuelas, los candasinos o el arroz con leche.

Paula Echevarría no es la única famosa de la zona

Pese a su reducido tamaño, el concejo de Carreño ha dado varios deportistas de élite a lo largo del siglo XX, entre ellos el piragüista y medallista olímpico Herminio Menéndez, el ciclista Vicente López Carril (que da nombre al polideportivo municipal) y el futbolista internacional Julio Alberto Moreno, además del boxeador Enrique Rodríguez Cal, también medallista olímpico. Una tradición deportiva que convive con el arraigo futbolístico del Candás CF y con el piragüismo del Club Los Gorilas.

Un rincón con más de mil años de historia documentada

El nombre de Carreño aparece documentado por primera vez en el año 905, dentro de unas donaciones entre el rey Alfonso III y la iglesia de San Salvador de Oviedo. Siglos más tarde, en 1147, una expedición de cerca de 10.000 cruzados ingleses, flamencos y frisones que regresaban de visitar la tumba del apóstol Santiago se refugió en los puertos de Gijón, Candás y Luanco huyendo de una fuerte tormenta, uno de los episodios históricos más curiosos vinculados a la villa.

El hogar al que Paula Echevarría siempre regresa

Para Paula Echevarría, Candás no es un simple destino turístico, es en sus propias palabras, el lugar donde recupera la calma junto a su familia y sus amigas de toda la vida, en una villa que combina playas, un casco histórico de arquitectura indiana y una identidad marinera que sigue tan viva hoy como cuando sus balleneros surcaban el Cantábrico hace siglos.