La casa de campo de la princesa Margarita que inspiró a ‘The Crown’ a la venta por casi 5 millones de euros

En el corazón de la campiña inglesa, rodeada de jardines centenarios, árboles majestuosos y rincones llenos de historia, se esconde una de las propiedades más fascinantes vinculadas a la familia real británica. The Old House, la antigua casa de campo de la princesa Margarita y del conde de Snowdon, ha salido al mercado por primera vez en sus más de 500 años de historia con un precio cercano a los 5 millones de euros. La vivienda no es sólo una residencia de lujo: es un pedazo de la historia británica, un lugar donde la realeza, el arte y la alta sociedad convivieron durante décadas lejos del estricto protocolo de palacio.

Ubicada en West Sussex, dentro del prestigioso entorno de la finca de Nymans, uno de los jardines históricos más famosos de Reino Unido, la propiedad conserva el encanto de las grandes casas de campo inglesas. Sus fachadas tradicionales, vigas de madera, chimeneas originales y jardines cuidadosamente diseñados forman parte de una residencia excepcional que ha ido evolucionando desde su origen en 1481. A lo largo de los siglos incorporó ampliaciones de estilo georgiano y reformas posteriores hasta convertirse en una vivienda donde pasado y presente conviven con una armonía poco habitual.

La historia moderna de The Old House comenzó en 1960, cuando Oliver Messel, reconocido diseñador británico y tío de Antony Armstrong-Jones, decidió regalar la propiedad a su sobrino con motivo de su matrimonio con la princesa Margarita, hermana de la reina Isabel II. Para el futuro conde de Snowdon, aquella casa tenía un valor sentimental especial: allí había pasado parte de su infancia y conocía cada rincón de sus jardines. Sin embargo, cuando llegó a sus manos, la vivienda estaba lejos de ser el refugio elegante que acabaría siendo. El tejado necesitaba reparaciones, no tenía electricidad y carecía de baños modernos, pero Snowdon vio en ella una oportunidad única para crear un hogar que reflejara su personalidad artística.

Durante años, el fotógrafo transformó la propiedad hasta convertirla en uno de los refugios privados más exclusivos de la Gran Bretaña de la posguerra. Con una sensibilidad muy ligada al mundo del arte, la fotografía y el diseño, creó un espacio donde la sofisticación convivía con una atmósfera relajada y familiar. The Old House se convirtió en punto de encuentro de miembros de la realeza, artistas, diseñadores e intelectuales, un lugar donde las conversaciones, las fiestas privadas y las reuniones informales marcaron una época dorada de la sociedad británica.

La fama de aquellas veladas fue tal que la casa terminó formando parte del imaginario colectivo y llegó a inspirar episodios de The Crown, la popular serie que recreó algunos de los momentos más personales y controvertidos de la vida de la princesa Margarita. Más allá de su relación con la Corona, la propiedad representa una época en la que la aristocracia británica compartía espacio con figuras del cine, la moda y la cultura, creando una mezcla de glamour y creatividad difícil de repetir.

Uno de los grandes tesoros de la finca son sus jardines privados de más de dos hectáreas, diseñados como una extensión natural de la vivienda. Entre caminos ocultos, zonas verdes y árboles centenarios aparece uno de los proyectos más personales de Snowdon: un lago construido por iniciativa propia que terminó convirtiéndose en su particular estudio fotográfico al aire libre. Lo que inicialmente parecía una pequeña obra de fin de semana acabó requiriendo meses de trabajo debido a la complejidad del terreno, pero el resultado se convirtió en uno de los rincones más especiales de la propiedad.

El interior de The Old House mantiene intacta la esencia de una casa histórica británica. Una puerta principal de roble conduce a un espectacular recibidor con vigas vistas, una galería superior y una gran chimenea tradicional, creando una primera impresión marcada por la calidez y la elegancia. Desde allí se accede a un salón principal abierto, con chimenea en funcionamiento, y a una cocina familiar diseñada a medida, uno de los espacios más luminosos y acogedores de la vivienda, con vistas directas a los jardines.

La residencia cuenta con varios dormitorios, una suite principal con vestidor y baño privado, además de estancias que conservan elementos originales como paneles de madera, suelos nobles y detalles decorativos de inspiración clásica. Algunos rincones guardan incluso pequeñas referencias a la historia británica, como uno de sus baños decorado con recortes de periódicos donde aparecen personajes tan conocidos como Wallis Simpson, la mujer por la que el rey Eduardo VIII renunció al trono.

Pero la propiedad ofrece mucho más que la casa principal. La finca incluye una piscina climatizada privada, una casa auxiliar junto a la piscina, una biblioteca que fue utilizada por Snowdon como cuarto oscuro fotográfico, una oficina, un huerto, espacios de almacenamiento y hasta una tradicional caravana gitana. Entre la vegetación también aparece un curioso pabellón construido con un elemento único: un balcón recuperado del Palco Real del hipódromo de Ascot en la década de los sesenta.