Más allá de ‘Spider-Man: Brand New Day’: los 4 estrenos de cine alternativos a la superproducción de Marvel

El pasado miércoles, adelantándose al fin de semana, Spider-Man: Brand New Day se dejó balancear por la taquilla internacional. El regreso de Tom Holland al papel del Hombre Araña podría ser uno de los títulos que más dinero recauden este 2026, pues a la expectación masiva sobre el personaje se le suman unas primeras críticas que validan la vuelta del superhéroe a los cines.

En esta ocasión, Peter Parker tendrá que hacer frente a una serie de crímenes extraños mientras lidia con una mutación genética que amenaza con cambiar su cuerpo para siempre. Pero, más allá del cuarto largometraje de Holland como el vecino y amigo de Nueva York… ¿qué otras películas están disponibles desde hoy mismo en la cartelera nacional?

4 alternativas fílmicas a ‘Spider-Man: Brand New Day’

1. ‘Atrapa el millón’

Llegó a los cines el mismo día que Brand New Day, aunque esta comedia francesa tiene poco que ver con las aventuras del héroe arácnido. La trama de Atrapa el millón se centra en Stan, un hombre que, después de creer erróneamente que su empresa no le ascenderá, decide robar una maleta con un millón de euros de una caja fuerte de su jefe. A punto de fugarse, recibe la llamada de este concediéndole el ascenso. Stan tiene una noche para lograr devolver el maletín y revertir el error que ha cometido.

2. ‘Mother Mary’

David Lowery, responsable de A Ghost Story y El caballero verde, regresa con una drama psicológico en el que Anne Hathaway es el principal reclamo. La sinopsis original pone el foco en la cantante de pop Mary (Hathaway) y Sam (Michaela Coel), su antigua amiga y diseñadora de moda. Tras años sin hablarse, Mary le pide que le diseñe un vestido para su nueva gira de conciertos. El resto del reparto se completa con FKA Twigs, Kaia Gerber y la estrella de Euphoria, Hunter Schafer.

3. ‘La última ronda en Venecia’

Dos amigos de toda la vida y un joven y tímido estudiante de arquitectura inician un inesperado viaje por las llanuras venecianas, cuyo recorrido revelará sorpresas, reencuentros y toda una serie de excesos que pondrán a prueba la mayoría de sus certezas.

4. ‘Mala bestia’

Nominada a la Mejor película en el pasado Festival de Málaga, el debut en la dirección de Bàrbara Farré nos presenta a Atenea, una joven que vive en un internado aferrada a la vida de no hacerse mayor. No obstante, cuando una pareja decide acogerla, se abre ante ella la posibilidad de un hogar que no está dispuesta a perder. El miedo a ser reemplazada despertará en ella un instinto primitivo que la empujará a hacer lo inimaginable.

El Hombre Araña y Odiseo, los rivales a batir

Es un mes complicado para cualquier estudio que no sea Universal Pictures o Marvel. Las cuatro alternativas mencionadas lo tienen realmente difícil para generar grandes números en la taquilla. La Odisea seguirá arrastrando a los espectadores al patio de butacas y el factor estreno de Spider-Man: Brand New Day aglutinará la mayor concentración de público este fin de semana.