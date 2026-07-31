Carmen Lomana cumple 78 años y hace balance de su vida: «El día que pierdes la ilusión, ya eres viejo»

Hay quien vive pendiente del paso del tiempo y quien convierte cada cumpleaños en una nueva oportunidad para seguir sumando experiencias. Carmen Lomana pertenece, sin duda, al segundo grupo. Este 1 de agosto, la empresaria, colaboradora de televisión y una de las figuras más reconocibles de la crónica social española celebra su 78 cumpleaños en un momento que ella misma define como «buenísimo». Lo hace sin pensar demasiado en la edad, con la agenda repleta de proyectos y con la misma ilusión que la ha acompañado durante toda su trayectoria. Un día antes de soplar las velas, Carmen Lomana concede una entrevista en exclusiva a COOL, en la que hace balance de su vida, reflexiona sobre el éxito, la felicidad y desvela cuál es el mayor lujo que disfruta hoy, muy distinto del que muchos podrían imaginar.

Lejos de mirar atrás con nostalgia, Lomana asegura que atraviesa una de las mejores etapas de su vida. «Estoy en un momento buenísimo de todo, de trabajo, de todo. Llevo ya tiempo en un buen momento», explica a COOL, aunque reconoce que el intenso ritmo que mantiene durante todo el año le pasa factura y que el verano representa para ella una oportunidad para desconectar. Marbella vuelve a convertirse en su refugio, donde cambia los compromisos sociales por largas jornadas junto al mar, una de sus grandes pasiones. «Yo lo que necesito en verano es el mar. Nadar es una de las cosas que más feliz me hace. Me encanta bajar a la playa a las ocho de la mañana, cuando todavía no hay nadie y todo está en calma. Ese momento es un auténtico lujo. Después suelo volver a casa, desayuno, leo un rato y más tarde me voy al Marbella Club, que es como mi segunda casa. Como allí prácticamente todos los días y paso la tarde en la playa.Soy una enamorada absoluta del mar. Me da paz, me recarga de energía y me hace inmensamente feliz», dice.

A pesar de cumplir 78 años, Carmen Lomana confiesa que apenas piensa en su edad. «Yo no vivo conforme a mi edad. Mi edad va por un lado y yo tengo muy poco tiempo para pensar en ella. Como mi mente es muy joven y muy abierta a todo, vivo como me apetece siempre», asegura, dejando claro que el paso del tiempo nunca ha condicionado su manera de afrontar la vida.

Durante su conversación con COOL, la colaboradora recorre las etapas que han marcado su vida: desde su juventud en Londres hasta el durísimo golpe que supuso la muerte de su marido, Guillermo Capdevila, fallecido en 1999 en un trágico accidente de tráfico provocado por una placa de hielo. También recuerda cómo, casi por casualidad, llegó al mundo de la televisión y de la prensa del corazón, una exposición mediática de la que, lejos de arrepentirse, presume con orgullo. «Jamás me he arrepentido. Me encanta mi trabajo, he aprendido muchísimo y me quedo con todo lo bueno que me ha dado», asegura.

Precisamente esa faceta profesional es uno de los aspectos que más satisfacción le produce actualmente. Aunque insiste en que el dinero nunca ha sido lo más importante para ella, reconoce que seguir trabajando le aporta una independencia que valora especialmente. «Generar yo, con mi esfuerzo y mi trabajo, economía y dinero me satisface mucho. No porque lo necesite, sino porque lo hago yo», explica con orgullo.

Si tuviera que resumir toda una vida en una sola frase, Carmen Lomana tampoco duda. «Me gustaría que dijeran que viví la vida con pasión, sin perderme ni un minuto», responde cuando COOL le pregunta cómo le gustaría ser recordada dentro de unos años. Una declaración que resume a la perfección una filosofía basada en aprovechar cada etapa, sin quedarse anclada en el pasado y manteniendo intacta la curiosidad por todo lo que está por venir. Y quizá por eso sorprende descubrir cuál considera hoy su mayor lujo. Lejos del glamour, los viajes o las grandes fiestas con las que siempre se ha relacionado su imagen pública, Carmen Lomana lo tiene claro: «El silencio, la tranquilidad, tener espacio y poder vivir como me gusta vivir». Un privilegio que dice valorar especialmente cuando pasea por Madrid o disfruta de la calma frente al mar, convencida de que la verdadera felicidad se encuentra muchas veces en las cosas más sencillas.

A sus 78 años, Carmen Lomana sigue siendo fiel a la máxima que ha marcado toda su trayectoria: vivir con intensidad, sin renunciar a la libertad y manteniendo intacta la capacidad de ilusionarse. Aunque no desvela si en estos momentos su corazón tiene dueño, sí confiesa a COOL que nunca ha dejado de creer en el amor. «Es una parte fundamental de la vida», asegura, convencida de que lo verdaderamente importante es no perder la capacidad de enamorarse, pero, sobre todo, de ilusionarse. Porque, como ella misma reconoce en esta entrevista en exclusiva, «cuando una persona pierde la capacidad de asombro, de ilusión… ya es vieja». Y, a juzgar por sus palabras, ese momento todavía queda muy lejos.