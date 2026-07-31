El megayate de Amancio Ortega que acapara todas las miradas en la Costa Esmeralda cuesta 76 millones de euros

La Costa Esmeralda, en el norte de Cerdeña, vuelve a ser uno de los grandes escaparates del lujo internacional este verano. Entre las impresionantes embarcaciones que surcan sus aguas cristalinas destaca el Drizzle, el superyate propiedad de Amancio Ortega, fundador de Zara y principal accionista de Inditex, que ha vuelto a convertirse en una de las grandes atracciones del Mediterráneo por su espectacular diseño y sus extraordinarias dimensiones.

Con una eslora cercana a los 70 metros, una manga de 12 metros y unas 2.000 toneladas de arqueo bruto, el Drizzle representa una de las embarcaciones privadas más avanzadas del mundo. El yate fue construido por el prestigioso astillero neerlandés Feadship y entregado en 2024, consolidándose como una de las grandes joyas del sector náutico. Su valor estimado se sitúa alrededor de 76 millones de euros, una cifra que no ha sido confirmada oficialmente, pero que refleja la exclusividad de esta embarcación.

El diseño exterior del Drizzle lleva la firma de Sinot Yacht Architecture, mientras que la ingeniería naval ha sido desarrollada por De Voogt Naval Architects, dos nombres de referencia en la construcción de grandes yates. La combinación de ambos trabajos ha dado como resultado un barco donde predominan la elegancia, la tecnología y la búsqueda del máximo confort durante largas travesías oceánicas.

Uno de los elementos más innovadores del superyate es su sistema de propulsión híbrido-eléctrica, una tecnología pionera dentro de la flota de Feadship que permite reducir el consumo de combustible, las emisiones contaminantes y el ruido durante la navegación. Gracias a este sistema, el Drizzle puede alcanzar una velocidad máxima de unos 16 nudos y recorrer aproximadamente 5.500 millas náuticas a velocidad de crucero, ofreciendo una gran autonomía para viajes de larga distancia.

El interior de la embarcación está diseñado como una auténtica residencia flotante. Entre sus grandes atractivos destaca una piscina privada integrada en la cubierta principal, además de un espectacular club de playa en la zona de popa, con plataformas abatibles que permiten crear una terraza abierta directamente sobre el mar. A estos espacios se suman lujosas suites, amplios salones y zonas privadas pensadas para garantizar la comodidad y discreción de sus ocupantes.

El Drizzle también cuenta con todo tipo de equipamiento para disfrutar del entorno marino. A bordo dispone de espacios destinados al almacenamiento de embarcaciones auxiliares, motos de agua y material para actividades acuáticas, permitiendo a sus invitados combinar la navegación con momentos de ocio en las calas más exclusivas del Mediterráneo.

La llegada del yate a la Costa Esmeralda vuelve a poner el foco sobre el estilo de vida de Amancio Ortega, un empresario conocido por mantener un perfil extremadamente discreto pese a ser una de las mayores fortunas del mundo. Aunque rara vez protagoniza apariciones públicas, sus embarcaciones se convierten cada verano en noticia cuando recalan en algunos de los destinos marítimos más exclusivos de Europa.

Pero el Drizzle no es la única joya náutica del fundador de Inditex. Amancio Ortega también es propietario del Valoria B, un yate adquirido en 2018 y vinculado especialmente a sus navegaciones por la costa gallega.