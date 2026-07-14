Amancio Ortega compra por 205 millones este rascacielos de 27 plantas con 381 apartamentos en Boston

La estrategia inversora de Amancio Ortega continúa creciendo al margen del negocio textil que le convirtió en uno de los empresarios más ricos del mundo. Mientras Inditex, matriz de marcas como Zara, mantiene su expansión internacional, el fundador del grupo sigue utilizando parte de los dividendos generados por la compañía para ampliar su gigantesca cartera inmobiliaria. En sus últimos movimientos, Pontegadea, el vehículo inversor de Ortega, ha reforzado su presencia en activos estratégicos con compras como un rascacielos de oficinas en Chicago y varios centros logísticos en Norteamérica. Ahora, el empresario gallego da un nuevo paso en Estados Unidos con la adquisición de The Kensington, una torre residencial de lujo en Boston valorada en 205 millones de euros.

La operación supone una nueva apuesta por el mercado de la vivienda en alquiler de alta gama, un segmento en el que Ortega ha incrementado su presencia durante los últimos años. A través de Pontegadea, el fundador de Zara ha adquirido el edificio por 234 millones de euros, incorporando a su cartera un inmueble de 27 plantas y 381 apartamentos exclusivos situado en una de las zonas más céntricas de Boston, junto al distrito de teatros y cerca de Chinatown.

El complejo residencial responde al perfil de activos que busca el empresario: ubicaciones privilegiadas, edificios de alta calidad y capacidad para generar ingresos estables a largo plazo. The Kensington cuenta con servicios propios de un residencial premium, como conserjería las 24 horas, piscina exterior, gimnasio, club privado, centro de negocios, salas para eventos y espacios adaptados para mascotas.

El vendedor del inmueble ha sido Kensington Investment Management, la compañía promotora original del edificio. La adquisición permite a Ortega ampliar una cartera residencial estadounidense que ya supera los 1.350 millones de euros invertidos en apartamentos de lujo en los últimos años.

Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales mercados para la estrategia inmobiliaria de Pontegadea. La primera gran operación residencial del empresario en el país llegó en 2022, cuando compró 19 Dutch Street, una torre de apartamentos en Manhattan, por 487,5 millones de euros. Después llegaron otras adquisiciones relevantes, como la torre Kiara en Seattle, con 461 viviendas, o el edificio 727 de West Madison en Chicago, adquirido por unos 212 millones de euros.

La expansión residencial continuó posteriormente con la compra de una torre de 46 plantas en Fort Lauderdale (Florida), consolidando una presencia que ahora se amplía a Boston. De esta forma, Ortega suma una nueva ciudad a una lista en la que ya figuran algunos de los principales mercados inmobiliarios estadounidenses.

Aunque el residencial de lujo ha ganado protagonismo recientemente, no es el principal foco histórico de Pontegadea. Durante años, la compañía centró sus inversiones en edificios de oficinas emblemáticos, locales comerciales en zonas prime y activos logísticos ocupados por grandes empresas internacionales.

El patrimonio inmobiliario de Amancio Ortega está valorado en más de 21.000 millones de euros y se ha construido gracias, en gran medida, a los dividendos procedentes de Inditex, compañía de la que controla alrededor del 60% del capital. Esta capacidad financiera le ha permitido desarrollar una estrategia basada en compras a largo plazo, escaso endeudamiento y conservación de los activos durante décadas.

Además del sector inmobiliario, Pontegadea ha ampliado sus inversiones hacia ámbitos como la logística, los hoteles, la energía y las infraestructuras. Entre sus operaciones recientes destacan adquisiciones relacionadas con centros de distribución y participaciones en compañías vinculadas al transporte y los puertos.