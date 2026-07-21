El tráiler de ‘Vengadores: Doomsday’ es la llamada definitiva de Marvel para resucitar el cine de superhéroes

Meses después de tener a todos los marvelitas en vilo con los teasers (adelantos breves) que mostraban a algunos de sus superhéroes más queridos, Vengadores: Doomsday acaba de publicar hace escasas horas el primer tráiler oficial de un proyecto que se siente como la última oportunidad de resucitar un género en claro desgaste mediático. Y para ello, Kevin Feige y los hermanos Russo han puesto toda la carne en el asador: los mayores héroes de múltiples realidades deberán hacer frente al imparable Dr. Doom.

Spider-Man: Brand New Day va a ser un taquillazo casi seguro, pero desgraciadamente para la hasta ahora popular tipología narrativa, licencias como la del Hombre Araña, Batman o Superman están tan consolidadas que no suelen responder a un desgaste en el consumo masivo de medios. En cambio, el resto de franquicias no tienen ni mucho menos asegurado un buen recibimiento de la cartelera. Los 4 Fantásticos: Primeros pasos y Thunderbolts no cosecharon los números esperados y por ejemplo, la reciente Supergirl ha sido un desastre absoluto en el patio de butacas internacional. Por eso, Feige y su equipo han colocado a sus primeras espadas al frente de la próxima reunión superheroica. Chris Hemsworth vuelve como Thor, Chris Evans empuña otra vez el Mjolnir como el Capitán América y Robert Downey Jr. cambia la armadura de Iron Man por la de un antagonista que, tal y conforme nos avanza el dios del trueno, es el rival más imparable y temible que han visto sus ojos.

El tráiler de ‘Vengadores: Doomsday’ es la gran convocatoria que desean los fans

Ayer, el tráiler oficial de Vengadores: Doomsday sorprendió aterrizando en las redes sociales sin previo aviso y su impacto se hizo notar al instante. De hecho, sólo en la cuenta de YouTube oficial de Marvel, el material promocional acumula 37 millones de reproducciones.

El vídeo arranca con el discurso del villano interpretado por Downey Junior, quien suena con un marcado acento ruso. «Algo se acerca», «algo que tal vez no podamos evitar», «una decisión inconcebible», Doom habla mientras el profesor Charles Xavier observa desde una deteriorada mansión una luz amenazantemente deslumbrante. El mensaje parece ser claro: el rol interpretado por el ganador del Oscar prevé una amenaza en el horizonte que les llevará a tomar una «decisión inconcebible».

El tráiler, además, presenta los enfrentamientos directos de Shang-Chi (Simu Liu) y Gambito (Channing Tatum) y de Yelena Belova (Florence Pugh) con Mística (Rebecca Romijn). Porque no olvidemos que esta es una cinta en la que existirá una colisión mortal entre tres universos distintos: el de los X-Men, el de Los 4 Fantásticos y el del UCM que todos conocemos.

Rogers parece la gran esperanza ante la incredulidad de Thor y este, golpea con todas sus fuerzas a un Doom que para sin siquiera despeinarse el ataque del guerrero nórdico.

¿Quién más aparece? ¿Cuándo se estrena?

El casting completo de actores es el siguiente:

Villano principal

Robert Downey Junior: Dr. Doom

Vengadores y Héroes del MCU

Chris Hemsworth: Thor

Chris Evans: Steve Rogers

Anthony Mackie: Sam Wilson / Capitán América

Paul Rudd: Scott Lang / Ant-Man

Simu Liu: Shang-Chi

Letitia Wright: Shuri / Black Panther

Danny Ramirez: Joaquín Torres / Falcon

Tom Hiddleston: Loki

Winston Duke: M’Baku

Tenoch Huerta: Namor

Benedict Cumberbatch: Doctor Strange

Thunderbolts

Sebastian Stan: Bucky Barnes

Florence Pugh: Yelena Belova

David Harbour: Red Guardian

Los Cuatro Fantásticos

Pedro Pascal: Reed Richards

Vanessa Kirby: Sue Storm

Joseph Quinn: Johnny Storm

Ebon Moss-Bachrach: Ben Grimm

Mutantes y X-Men clásicos

Patrick Stewart: Profesor Xavier

Ian McKellen: Magneto

Channing Tatum: Gambito

Vengadores: Doomsday llega a los cines el 18 de diciembre de 2026.

¿Cuánto debe recaudar para no ser un desastre financiero?

A pesar del evidente reclamo popular del filme, el presupuesto se ha disparado debido al casting. Según diferentes informes, Vengadores: Doomsday tiene una inversión de 400 millones de dólares, por lo que deberá recaudar alrededor de 1.300 millones para evitar ser un fracaso financiero. Una completa locura en unos tiempos terribles tanto para el género como para la exhibición comercial masiva.