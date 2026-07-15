El director de ‘Vengadores: Doomsday’ habla de la relación entre Iron Man y el Doctor Doom: «Lo hemos reiniciado todo»

Este verano, Tom Holland regresa al papel de Peter Parker con Spider-Man: Brand New Day. Pero con todos los respetos hacia el reclamo masivo que posee el Hombre Araña, este sólo es otro capítulo más de un universo que a finales de año verá una revolución definitiva. Vengadores: Doomsday es el acontecimiento que esperan todos los fans de Marvel. Entre otras cosas, por ver cómo harán para explicar la transformación de Robert Downey Jr. de Tony Stark (Iron Man) al Dr. Doom, quien provocará el caos absoluto dentro del UCM. ¿Será una versión alternativa? ¿Guardará alguna relación con el personaje que se sacrificó para vencer a Thanos? Por el momento, en la casa de las ideas no quieren revelar demasiado, aunque el director Joe Russo ha querido dejar claro en una entrevista reciente que esta va a ser una «dirección completamente nueva».

Hace algunos días, en la conferencia de la Shanghái Expo, Kevin Feige y su equipo mostraron el primer arte conceptual de la próxima reunión superheroica de la propiedad intelectual de Disney. Un blockbuster que parte de un presupuesto de casi 500 millones de dólares y que reúne a los personajes más queridos de la editorial de cómics por antonomasia. En aquella imagen se presentaba a los grandes protagonistas, con Steve Rogers (Chris Evans) empuñando el Mjölnir de Thor y a Reed Richards (Pedro Pascal) bordeando al gran enemigo que ocupa el centro del dibujo: un Dr. Doom enmascarado con una mirada directa e inhumana.

Lo normal es que la cinta vaya a tomarse el tiempo necesario en revelarnos el estado del rostro de esta versión alternativa y villanesca del actor que dio vida al gran héroe de la etapa dorada de Marvel. No obstante, la mitad del tándem creativo de los hermanos Russo ha declarado recientemente que su principal objetivo es que los espectadores no piensen que van a apoyarse de una forma directa en el pasado. Todo será nuevo y nadie, nadie parece estar a salvo del todopoderoso enemigo creado por Jack Kirby y Stan Lee.

Joe Russo, sobre ‘Vengadores: Doomsday’: «Todo tendrá sentido»

En su charla con SoundSphere, el hermano menor de los Russo reveló que todo tendría sentido cuando por fin pudiésemos ver Vengadores: Doomsday y su secuela directa Vengadores: Secret Wars, programada para llegar a los cines en 2027. El cineasta quiso ser cauto, pero en unas declaraciones en las que pretendía no revelar nada, sus palabras delimitaron y en cierto sentido confirmaron la idea de que ya nada va a ser lo mismo en el mundo de los Vengadores:

«No voy a revelar nada. Todo tendrá sentido cuando veas las películas. Lo hemos reiniciado todo y estamos de vuelta a la fase cero. Con esto empezamos de cero otra vez. Queremos asegurarnos de que todos sientan que no nos estamos apoyando en nada del pasado… Lo verás cuando veas la película. Es una dirección completamente nueva».

¿Cuándo se estrena en cines?

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el próximo 18 de diciembre, coincidiendo el mismo fin de semana con la también esperada Dune: Parte Tres.

¿Será capaz de convertirse Robert Downey Junior en el temible villano del UCM, después de ser durante una década el carismático y más querido líder de Los Vengadores?