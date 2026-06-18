Nuevo tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’: el Hombre Araña se enfrenta a un Hulk enfurecido

El estreno de Spider-Man: Brand New Day está a la vuelta de la esquina y, por eso, hace escasas horas hemos tenido el que podría ser el nuevo y último tráiler definitivo de la cinta. Será la cuarta entrega en solitario de Tom Holland como el Hombre Araña, convirtiéndose desde ya en el actor que más veces se ha enfundado el traje del amigo y vecino de Nueva York. Eso sí, tras los acontecimientos de Sin camino a casa (2021), nos encontraremos a un Peter Parker solitario que debe lidiar con que sus amigos de toda la vida no lo reconozcan y, por el camino, salvar a la ciudad de una conspiración mientras sufre una transformación tan extraña como peligrosa.

De hecho, el material promocional pone el foco primero en ese cambio dentro de la mutación del joven héroe. Sus ojos se tiñen de negro y sus poderes parecen aumentar, haciendo que El Escorpión pague los platos rotos con el incremento de la fuerza bruta de Peter. El villano volverá con un perfil secundario, recuperando al actor Michael Mando, quien ya apareció como el antagonista en Homecoming (2017) sin todavía haber sufrido su evolución definitiva a supervillano. Pero ese regreso sólo es una excusa, pues el trasfondo relevante del punto de partida argumental no es otro que el entender por qué las habilidades de Spider-Man están cambiando, llevando a que incluso no necesite los lanzaredes, pues, como le pasaba a la versión de Tobey Maguire, ahora nuestro protagonista parece que puede segregar su propia telaraña natural. Por eso, Peter se acerca a uno de los hombres más inteligentes y de sobra conocedor de las transformaciones físicas dentro del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel): El alter ego de Hulk, Bruce Banner (Mark Ruffalo).

Nuevo tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’: Hulk está desatado

A pesar de lo peligroso de su latente transformación, el mayor mal que acecha a la Gran Manzana no es otro que la organización criminal de La Mano. El grupo de peligrosos guerreros que suele ser un enemigo habitual en las historietas de Daredevil y motivo por el cual, muchos fans piensan que la producción está escondiendo la participación del personaje encarnado por Charlie Cox.

The world may have forgotten Peter Parker, but he hasn’t forgotten them. Watch the new trailer for #SpiderManBrandNewDay, in theatres July 31. Tickets on sale NOW. pic.twitter.com/lY8BLyZXqo — Sony Pictures (@SonyPictures) June 17, 2026

La ciudad tiene a un enemigo que se esconde entre las sombras y que, a juzgar por este nuevo adelanto, puede introducirse en la mente de cualquiera, consiguiendo que Banner se arranque la pulsera que hace que Hulk no lo controle del todo, brindándonos por el camino una estimulante pelea que es casi desde ya, el principal reclamo del Brand New Day. Por suerte, cuando este misterioso nuevo enemigo intente hacer daño a M.J. (Zendaya), Spider-Man encontrará en El Castigador (Jon Bernthal) al único aliado capaz de ayudarle.

¿Quién más aparece en la cinta? ¿Cuándo se estrena

El reparto principal de Spider-Man: Brand New Day se completa con Jacob Batalon, Sadie Sink, Tramell Tillman, Marvin Jones III, Liza Colón-Zayas, Eman Esfandi y Florence Pugh, quien hará un breve cameo como Yelena Belova. La película está dirigida por Destin Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

La próxima aventura del trepamuros llegará a los cines el próximo 29 de julio.