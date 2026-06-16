Tom Holland y Zendaya muestran su química en ‘El Hormiguero’ y salen felices del programa: «¡Esto es increíble!»

Este martes 15 de junio, Tom Holland y Zendaya han sido los invitados estrella de El Hormiguero en Antena 3. Los dos actores, posiblemente los más populares en la actualidad a nivel global, han presentado la película Spider-Man: Brand New Day, la última aventura del Hombre Araña de Marvel que se estrena el próximo 29 de julio.

La pareja (tanto en pantalla como en la vida real) llegó a Madrid el pasado domingo 14 de junio. Tras una presentación de la película, se fueron a cenar a una casa de comidas del barrio de La Latina.

Al día siguiente, Tom Holland acudió a la Plaza de Colón de Madrid para inaugurar el espacio creado para poder ver todos los partidos de La Roja en el Mundial 2026. El intérprete, gran amante de nuestro país, quiso dar su apoyo a la Selección Española de fútbol, a la que considera «una de las mejores del mundo».

Ese mismo lunes, Zendaya fue vista en un famoso outlet de Madrid haciendo compras. El martes, la pareja comenzó el día atendiendo a algunos medios de comunicación y por la noche ha acudido a El Hormiguero.

Zendaya: «Gracias por la acogida»

La pareja ha entrado en el programa de Antena 3 muy animada y agradecida por el entusiasmo del público. «Estoy contentísima de estar aquí. Es la primera vez que estoy aquí, aunque él (Tom) ya ha venido, pero estoy encantada de esta acogida», ha confesado la actriz de Euphoria.

Esta ha sido la cuarta vez de Holland en El Hormiguero y el programa ha recordado, con un vídeo, sus momentos más emblemáticos en el espacio presentado por Pablo Motos.

«Es tan mono», ha confesado Zendaya al ver a su pareja tan joven en sus distintas visitas a El Hormiguero.

«Creo que lo más especial de esta película es el viaje emocional que hace Peter Parker. Es la película más emocional y madura de Spiderman», ha confesado Holland.

«Llevamos interpretando este personaje desde que tenemos 19 años y es un proceso fascinante, y veo cómo ha madurado él y aquí creo que es más Tom Holland que nunca», ha respondido Zendaya ante la pregunta de cómo llevan lo de estar en una misma saga desde hace tiempo.

«¿Cómo hacéis para que no se os suba a la cabeza tanta fama? ha preguntado Motos. «El golf», ha contestado Holland, a lo que Zendaya le ha dado las «gracias» de manera irónica, lo que ha provocado la risa de todo el público de El Hormiguero. Eso sí, el actor ha reconocido que «Hay que estar con tu familia, amigos y la gente que quieres, pero si he dicho el golf, es porque es el deporte más humillante que hay».

Zendaya ha dicho que no puede quejarse de la fama que tienen y que, aunque les paren por las calles, «se nos acercan personas que admiran alguno de nuestros trabajos y eso es maravilloso».

La generosidad de Tom Holland

Holland ha sido muy generoso cuando le han preguntado por su película favorita y ha respondido que Obssesion, una cinta muy reciente (estreno en España el 26 de junio) de la que ha destacado que la ha creado un director «fuera del circuito». Con este gesto, el actor ha hecho homenaje al cine independiente de bajo presupuesto que necesita el empujón de la industria.

Otros momentos destacados de la visita a El Hormiguero han sido: Zendaya enseñando a Pablo Motos a hacer ganchillo cuando Tom Holland ha presentado su cerveza sin alcohol.

.@Zendaya le enseña a Pablo Motos y a Tom Holland a hacer ganchillo #ZendayaHollandEH pic.twitter.com/UxGgFDBEpZ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 16, 2026

Lo mejor, sin duda, ha sido ver a dos de las mayores estrellas del mundo siendo completamente naturales, con una complicidad brutal entre ellos.

Para despedirles, el programa ha hecho uno de sus clásicos experimentos y ha invitado a unos bomberos para demostrar que con un nuevo producto con el que rociar nuestros bosques, se pueden prevenir incendios. «Esto es espectacular», no ha parado de decir Zendaya.

Una escena ha llamado la atención: cuando los bomberos han provocado un pequeño incendio en el plató, Tom Holland ha querido proteger a Zendaya con un gesto sutil del brazo, apartándola. Toda una muestra (otra más) de lo mucho que se aprecian los dos actores.