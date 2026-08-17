Este 17 de agosto, Daniella Bustamante celebra su mayoría de edad convertida en una de las jóvenes que más interés despierta entre los hijos de famosos. La hija de Paula Echevarría y David Bustamante afronta una nueva etapa personal fiel al perfil discreto que siempre ha mantenido, pero también siguiendo algunos de los hábitos de belleza que comparte con su madre.

Y es que, aunque la actriz lleva años confiando el cuidado de su imagen a Tacha Beauty, el exclusivo centro de estética fundado por Natalia de la Vega, Daniella también se ha convertido en una de sus clientas. Ha sido precisamente la empresaria quien ha desvelado a COOL cuáles son los tratamientos que la joven suele realizarse y cómo cuida una de sus principales señas de identidad: su melena.

El tratamiento de belleza que Daniella Bustamante no perdona

Lejos de sofisticados tratamientos estéticos o de procedimientos invasivos, Natalia de la Vega explica que Daniella apuesta por un mantenimiento muy natural. «Sobre todo se hace un corte de pelo y una hidratación profunda de cabello. Pues todo eso es lo que se suele hacer», revela.

No es casualidad que el cabello sea el gran protagonista de su rutina de belleza. La fundadora de Tacha Beauty destaca que la hija de Paula Echevarría posee una melena especialmente cuidada y con unas características que hacen innecesario recurrir a tratamientos más complejos. «Además tiene un pelazo. O sea que no necesita nada más», afirma entre risas, dejando claro que el mayor secreto de Daniella pasa por mantener su cabello sano e hidratado.

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La relación de la joven con el centro de belleza no ha hecho más que empezar. De hecho, Natalia de la Vega no descarta que, con el paso de los años, siga los pasos de su madre y convierta Tacha en uno de sus lugares de referencia. Y es que Paula Echevarría lleva años depositando su confianza en los profesionales del centro. Según explica la propia Natalia de la Vega, la actriz tiene muy claro qué necesita para cuidar su imagen, aunque siempre escucha las recomendaciones de los especialistas. «Ella tiene las ideas muy claras, pero por supuesto se deja aconsejar por los profesionales que tenemos dentro de Tacha, porque un profesional siempre es un profesional», señala Natalia de la Vega.

Especialmente durante los meses de verano, cuando el cabello y la piel sufren los efectos del sol, el cloro, el salitre o la arena, la experta recomienda un protocolo muy concreto que Paula sigue habitualmente. «Tanto la piel como el cabello hay que prepararlos porque todos sabemos los daños que ocasionan el sol, el cloro y el salitre. Para el cabello siempre recomiendo una hidratación profunda y una nutrición intensa. Y para el rostro, una exfoliación seguida de una hidratación profunda. Así evitamos llegar a septiembre lamentando los daños del verano», explica.

Una filosofía de cuidado basada en la prevención que también parece haber heredado Daniella Bustamante. Con apenas 18 años recién cumplidos, la joven apuesta por una rutina sencilla, alejada de excesos y centrada en potenciar su belleza natural. Un corte para sanear las puntas y una hidratación profunda son, por ahora, suficientes para mantener una melena que ya se ha convertido en uno de sus rasgos más reconocibles.

Mientras su proyección pública continúa creciendo, Daniella parece seguir el mejor consejo de su madre también en materia de belleza: cuidar sin transformar. Una máxima que, a juzgar por las palabras de Natalia de la Vega, seguirá marcando sus visitas al centro de estética de confianza de Paula Echevarría.