El nuevo Aragorn de la próxima película de ‘El Señor de los Anillos’ es «fantástico», según Andy Serkis: ¿estará ‘La caza de Gollum’ a la altura de la franquicia?

El cada vez más cercano 2027 supondrá otro año cinematográfico cargado de grandes estrenos. Marvel pondrá el colofón a la Fase 6 con Vengadores: Secret Wars, Disney volverá al gélido mundo de Frozen 3 y el cine de monstruos vivirá otro enfrentamiento titánico de Godzilla y Kong contra otras gigantescas criaturas en Supernova. Pero si existe un regreso esperado por parte de la comunidad cinéfila, ese es sin duda el del mundo de J.R.R. Tolkien. La nueva película de El Señor de los Anillos tiene a un nuevo actor para encarnar a Aragorn y Andy Serkis, director y protagonista de la cinta, acaba de explicar que está haciendo un trabajo «fantástico».

La caza de Gollum será la próxima entrega de la franquicia de la Tierra Media en el celuloide. Más de un cuarto de siglo después de que Peter Jackson iniciase la primera trilogía, con el estreno de La comunidad del anillo, y 15 años más tarde de la réplica, a modo de precuelas, de la trilogía de El Hobbit. No obstante, este próximo título no funcionará como una continuación ni como otro acto preliminar de la aventura de Frodo y compañía. El largometraje dirigido por Serkis se sitúa cronológicamente en un hueco temporal que la adaptación original de Jackson obvió: los 17 años que transcurrieron entre el cumpleaños de Bilbo y la partida de Frodo.

Un proceso en el que el mago Gandalf intenta confirmar su peor sospecha, la de que el anillo de Bilbo que guarda Frodo es en realidad el Anillo Único de Sauron, y el inicio de una misión, comandada por Aragorn para encontrar a Gollum, antes de que las fuerzas del Señor Oscuro lo atrapen y puedan revelar que el poderoso artefacto se encuentra en la Comarca.

El nuevo Aragorn de ‘La caza de Gollum’: Jamie Dornan

Con el objetivo de azuzar el reclamo del fenómeno fan, la producción de New Line Cinema y Warner Bros. rescatará a varios actores clásicos de la saga, recuperando a sus intérpretes originales. Lee Pace repetirá como el rey elfo Thranduil e Ian McKellen y Elijah Wood, a través de una IA de rejuvenecimiento, volverán a encarnar a Gandalf y a Frodo, respectivamente.

Sin embargo, debido a su presencia mayor en el metraje y la negativa de Viggo Mortensen a ser rejuvenecido digitalmente, el proyecto optó por una nueva y joven cara para el heredero de Isildur: el actor británico de Cincuenta sombras de Grey, Jamie Dornan.

El rodaje comenzó oficialmente el pasado 14 de julio en Nueva Zelanda y ahora, en una entrevista reciente con Variety, Serkis ha elogiado el trabajo de Dornan:

«Jamie (Dornan) lo está haciendo extraordinariamente bien. Su interpretación es fantástica», explicaba un Serkis que cuatro meses atrás revelaba cómo el propio Mortensen estaba encantado con la elección de su sustituto.

Acompañando al nominado al Globo de Oro por Belfast, el elenco de La caza de Gollum se completa con Serkis siendo (otra vez) Gollum, mediante la técnica de captura de movimientos, y tres personajes inventados para la ocasión: Marigol (Kate Winslet), Halvard (Leo Woodall) y Seren (Anya Taylor-Joy), una elfa con grandes habilidades de combate.

¿Cuándo se estrenará en cines?

La caza de Gollum llegará a la gran pantalla el 17 de diciembre de 2027, con Peter Jackson en el papel de productor ejecutivo y Philippa Boyens y Fran Walsh, guionistas de la saga original, volviendo a escribir el libreto junto a Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou (El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim).