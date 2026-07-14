Andy Serkis confirma el uso de IA en ‘La caza de Gollum’: «Es un ligero rejuvenecimiento digital»

Con la evolución exponencial de la inteligencia artificial, la gran incógnita no va a recaer tanto en su uso masificado dentro de la industria del séptimo arte. La duda, ante tal nivel de verosimilitud, va a ser otra. Porque en un mundo en el que cualquier imagen o vídeo se puede replicar o crear desde cero, con una precisión quirúrgica… ¿cómo vamos a ser capaces de distinguir la realidad de la ficción? El nuevo capítulo del debate está abierto y la última en incorporarse a la moda de la incorporación de la IA será El señor de los Anillos: La caza de Gollum. Pues su director, Andy Serkis, ha confesado que va a utilizar dicha innovación tecnológica en un marco estrictamente delimitado dentro de la creación de efectos digitales de la nueva película sobre la Tierra Media.

La próxima entrega de la adaptación de J.R.R. Tolkien funcionará como una precuela de la primera entrega de la trilogía original, La comunidad del anillo. Del mismo modo, tejerá una especie de puente narrativo entre las cintas de El Hobbit y la historia principal, centrándose en la búsqueda de Sméagol para evitar que esta caiga en manos de las fuerzas de la oscuridad, revelando el paradero del Anillo Único. Este arco se eliminó conscientemente de las primeras adaptaciones para sintetizar la enorme extensión del trabajo de Tolkien y ahora, el actor que interpreta a la diminuta y esquelética criatura será también el director de un esperado título que no está exento de cierto escepticismo por parte de la comunidad fan.

El reparto incluirá nuevas estrellas, como la incorporación de Kate Winslet, Anya Taylor-Joy con dos personajes creados expresamente para la trama. Del mismo modo, Jamie Dornan será una versión rejuvenecida de Aragorn, sustituyendo este a un Viggo Mortensen demasiado mayor para volver a interpretar al montaraz Trancos. No obstante, la selección de casting no siempre ha seguido esta línea. Ian McKellen y Elijah Wood sí recuperarán sus personajes de Gandalf y Frodo, y es aquí donde la inteligencia artificial va a hacer su magia según Serkis: el director rejuvenecerá a varios actores mediante la herramienta de la IA.

Andy Serkis utilizará la IA en pequeños detalles de ‘La caza de Gollum

El actor y director le ha confesado así a Variety el uso de la controvertida tecnología: «Hemos recurrido a un ligero rejuvenecimiento digital en algunos personajes y el aprendizaje automático forma parte de ese proceso».

Sin embargo, el londinense ha querido dejar muy claro que la utilización de la inteligencia artificial se queda en esa parte concreta de la producción, sin escalar a ningún otro punto de la historia.

«Dicho esto, en nuestra película no hay planos generados por IA: cada escena ha sido realizada mediante técnicas cinematográficas tradicionales. De hecho, uno de mis principales objetivos con este proyecto era recuperar algunos de los grandes recursos del cine clásico», aseguraba el director de Venom: Habrá matanza (2021).

No discrimina las posibilidades de la tecnología

En la misma charla con el medio norteamericano, Serkis no dejó pasar la ocasión de explicar que no ve a la inteligencia artificial como una enemiga, citando como ejemplo el trabajo de Peter Jackson en la recreación de las épicas batallas de la trilogía primigenia:

«Si lo piensas, en la trilogía original de El Señor de los Anillos, Peter Jackson desarrolló MASSIVE, un programa que permitía que miles de orcos actuasen de forma independiente, cada uno con su propio comportamiento. Aquello fue un ejemplo extraordinario de cómo la inteligencia artificial podía utilizarse de forma creativa en el cine».

La caza de Gollum llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.