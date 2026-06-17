‘La caza de Gollum’ incorpora a otra gran estrella a su elenco: Anya Taylor-Joy es la reina del cine fantástico

Del yermo de Furiosa al desierto de Dune. De los parajes helados en El hombre del norte al doblaje de la princesa Peach en Super Mario. Anya Taylor-Joy es un animal interpretativo que se mueve como pez en el agua dentro del cine fantástico. Pero, por si la estrella de ascendencia argentina no tuviese un currículum fílmico excelso ya en dicho ámbito, ahora sabemos que también dará el salto a la Tierra Media, participando en la precuela de El Señor de los Anillos, La caza de Gollum.

Tras el éxito comercial de Super Mario Galaxy, primera cinta en superar la barrera de los 1.000 millones de dólares, el 2026 todavía nos tiene reservados dos proyectos vinculados al trabajo de la actriz. El primero es el de la miniserie de Apple TV, Lucky, y el segundo, casi cerrando la temporada fílmica, la encontraremos repitiendo su papel de Alia Atreides en Dune: Parte Tres. Sin embargo, para verla en La caza de Gollum, todavía tendremos que esperar más de un año. El filme dirigido y protagonizado por Andy Serkis no llegará a la gran pantalla hasta el 17 de diciembre de 2027.

‘La caza de Gollum’ incorpora a Anya Taylor-Joy a su reparto

Según la información publicada por medios estadounidenses, Anya Taylor-Joy dará vida a Seren, un rol inédito en la obra original de J.R.R. Tolkien. Conforme apuntan la propia New Line Pictures y Warner Bros., el personaje pertenece al linaje de los elfos Sinclar, un clan que vive en el Bosque Negro y que tiene un papel relevante a la hora de atrapar a la criatura encarnada por Serkis.

Si atendemos al material del escritor, cuando Aragorn captura a Gollum, este es llevado a Tranduil para su custodia. No obstante, el escurridizo Sméagol consigue escapar y comenzar de nuevo su búsqueda del Anillo Único.

Cronológicamente, La caza de Gollum se contextualiza justo antes de El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo. Eso sí, Tolkien sólo esbozó algunas ideas de ese arco narrativo, contado como un apéndice de la historia principal. Por eso, la producción creará toda una legión de personajes nuevos para que este poderoso prólogo pueda verse en el futuro como parte del maratón de la trilogía original y las también tres cintas de El Hobbit.

La confianza es plena, pues el propio Peter Jackson (director de todas las cintas de carne y hueso) ejerce como productor ejecutivo, mientras que la historia recupera a los guionistas responsables de las aplaudidas cintas primigenias, Fran Walsh y Philippa Boyens.

¿Quién más aparece en la película?

Aparte de la presencia de Taylor-Joy, Serkis vuelve a dar vida a Gollum, al igual que Ian McKellen y Elijah Wood con sus roles de Gandalf y Frodo. Entre las nuevas caras, destaca Jamie Dorman como una versión rejuvenecida de Aragorn, Leo Woodall y Kate Winslet con el misterioso personaje de Marigol.