Ni ‘Torrente presidente’ ni ‘Aída y vuelta’: la comedia española más incómoda está a punto de llegar a Movistar Plus

2026 está siendo un año increíble para los cines. En el mercado internacional, productos como Toy Story 5, Michael o La Odisea están consiguiendo unos números fantásticos en la recaudación de la cartelera. Pero es que en el patio de butacas, el resultado está siendo también inmejorable. Torrente presidente ha superado los 21 millones de euros y Aída y vuelta ha generado 5,3 millones en la cartelera. Ambas ya han pasado con éxito por el mercado online y ahora, el turno le llega al estreno inminente que aterrizará en las próximas horas dentro del catálogo de Movistar Plus: la incómoda comedia Altas capacidades.

Llegó a los cines el pasado 27 de marzo, tras cosechar grandes críticas en la Sección Oficial del Festival de Málaga y aunque no tuvo una gran presencia en salas (sólo estuvo en 130 cines), logró la aprobación de un público realmente sorprendido con el humor negro del filme dirigido por Víctor García León. El creador de la serie Animal (2025) firmó un guion satírico a cuatro manos con Borja Cobeaga (Pagafantas) que se ríe del ascensor social que puede llegar a suponer el cambio a un colegio privado del hijo de un matrimonio de clase media.

‘Altas capacidades’: una crítica ácida a la educación y al elitismo

La trama de Altas capacidades se centra en Alicia (Marián Álvarez) y Gonzalo (Israel Elejalde), una pareja en horas bajas que obtiene la oportunidad de matricular a su hijo en un colegio de élite. Para ellos, supone asomar la cabeza a un estatus que ni imaginaban, cambiando a sus amigos de toda la vida por nuevas amistades y ventajas que podrían hacerles prosperar. Ambos se escudan en que dicha educación es buena para su hijo, cuando en realidad funcionará como una aspiración social, cuya puesta en marcha pondrá a prueba unos principios morales que creían incuestionables.

Completando el elenco secundario, en el casting aparece Natalia Reyes, Pilar Castro y un espléndido Juan Diego Botto que nos vuelve a demostrar su talento innato para la comedia. El humor negro nunca ha sido ajeno a la industria nacional, pero es cierto que este tipo de incomodidad es más propia de otros países, como el del cine del director sueco Ruben Östlund.

Altas capacidades estará disponible en Movistar Plus a partir del próximo viernes 31 de julio.

Los grandes estrenos que llegarán en agosto a Movistar Plus

El trabajo de García León cerrará el calendario de estrenos de julio en Movistar Plus, pero el catálogo en agosto de la marca de Telefónica guarda novedades importantes. Esta es nuestra selección de imperdibles: