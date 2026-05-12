Todo lo que se sabe sobre la segunda temporada de ‘Animal’, la serie con la que Luis Zahera ha conquistado Netflix

La serie de comedia Animal sorprendió a los usuarios de Netflix por su originalidad y su sentido del humor. Protagonizada por el actor Luis Zahera que borda el papel de Antón, un veterinario de un pueblo gallego que, ante sus problemas económicos, decide aceptar el trabajo que le ofrecen en una tienda de mascotas que dirige su sobrina Uxua, a la que da vida la peculiar actriz Lucía Carballo. La serie Animal se ha convertido en todo un éxito de audiencia en Netflix y ha sorprendido por su sentido del humor por las situaciones disparatadas que tienen que resolver tío y sobrina entre los que hay un choque generacional difícil de superar. En esta nueva temporada, que ya se ha comenzado a rodar este mes de mayo, se incorpora al equipo Mike, el nuevo gerente de Kawanda con el que la nueva tienda de Kawanda tendrá que afrontar nuevos desafíos.

La primera temporada de la serie Animal se estrenó en octubre del año pasado y consta de 10 divertidos episodios de aproximadamente unos 25 minutos cada uno. Una peculiar ficción creada por Víctor García León y dirigida por Laura M. Campos, Manu Gómez que ha contado con el original guion de Teresa Bellón, César F. Calvillo y Víctor G. León. Animal ha contado también con Aitor Gabilondo y Jota Aceytuno en la producción y es una serie perfecta para los que quieran divertirse un rato con una comedia diferente que sorprende por sus diálogos y su original sentido del humor.

¿Qué va a pasar en la segunda temporada de la serie Animal de Netflix?

En la primera temporada de esta serie Antón, un veterinario de una aldea gallega, debido a sus problemas económicos decide aceptar el empleo que le ofrece su sobrina en Kawanda, una tienda de mascotas dirigida por su sobrina. Aunque Antón va de granja en granja atendiendo a los animales, muchos de los clientes o no le pagan o lo hacen con cartones de huevos frescos.

En la tienda Kawanda Antón, que ama a todos los animales, se encuentra con una realidad que no se esperaba ya que no solo tiene que lidiar con las enfermedades de las mascotas, sino también con los problemas de sus dueños y con la forma de trabajar de esta singular empresa. Antón se desespera cuando tiene que contestar a las absurdas preguntas de los dueños de las mascotas o cuando se ve inmerso en ese mundo en el que se vende ropa de diseño para perros y todo tipo de comida para gatos con necesidades especiales. Además, la relación con su sobrina Uxía que sigue al pie de la letra la política de Kawanda en ocasiones le pone de los nervios.

En esta segunda temporada, según la sinopsis oficial de Netflix: “El nuevo Kawanda Urban de Santiago de Compostela devuelve la ilusión a Antón. Pero su estabilidad se tambalea cuando su sobrina Uxía, recién diplomada en etología, se incorpora al negocio. Juntos con la ayuda de Mike, nuevo gerente de Kawanda, ponen en marcha un popular servicio de entierros para mascotas que trae prosperidad a Topomorto. Sin embargo, el inesperado auge económico pronto revela un oscuro secreto que se esconde bajo la superficie”.

El reparto de esta serie

El protagonista de esta serie es el actor Luis Zahera que ha sorprendido a los usuarios de Netflix con este papel de veterinario rural irónico y fiel a sus ideas. La actriz Lucía Caraballo interpreta de nuevo en esta segunda temporada el papel de Uxía, su entrañable sobrina que tiene que lidiar todos los días con su tío y se incorpora a esta entrega el actor Álvaro Mel, que dará vida al nuevo gerente del nuevo Kawanda Urban de Santiago de Compostela.

En el reparto de esta segunda temporada de la serie Animal también están los actores Carmen Ruiz que da vida a Sabela, la pareja de Antón, Adrián Viador a Bernardo , Raquel Nogueira a Ángela, Lucía Veiga a Loles, Pepón Suevos a Fermín, Fer Fraga a Roi y Nacho Pena a Xoel, entre otros.

Esta producción de Alea Media es una de los comedias más divertidas del año pasado y todo un acierto de Netflix que logró conectar con los usuarios de la plataforma y se convirtió en una de las más vistas del año. La serie Animal es una buena opción para los que están buscando una comedia con un guion original y con momentos realmente divertidos para relajarse cuando llegan a casa después de un día complicado. Una ficción que no deja a nadie indiferente.