La AEMET confirma un «descenso extraordinario» de las temperaturas y lluvias en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha confirmado un «descenso extraordinario» de las temperaturas para este viernes 5 de junio en la Comunidad Valenciana, en el que también se esperan lluvias en Valencia y Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología también ha informado de rachas muy fuertes de viento en el norte de la provincia de Alicante. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana y el descenso de las temperaturas, especialmente en la capital.

La Comunidad Valenciana afronta un viernes 5 de junio de descenso de las temperaturas, especialmente en la provincia de Valencia. «Temperaturas máximas en descenso extraordinario en la provincia de Valencia», informa la AEMET sobre unas máximas que bajarán hasta los 24 grados en la capital de la Comunidad Valenciana, bajando las mínimas hasta los 19 ºC durante la noche. La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado de que: «Se esperan precipitaciones en general débiles, puntualmente moderadas, en el sur de la provincia».

En Alicante también será un día de precipitaciones, especialmente en el norte de la provincia. «Temperaturas mínimas en descenso ligero o sin cambios; máximas en descenso notable en el interior, y ligero en el litoral», dice sobre el descenso de temperaturas en esta zona de la Comunidad Valenciana, donde se contabilizarán máximas de 27 ºC en Alicante con mínimas de 19 grados durante la noche. En el interior, en Alcoy, las máximas serán de 22 ºC y las mínimas de 17 ºC durante la noche.

En Castellón no se esperan lluvias, pero las temperaturas también irán en descenso hasta los 9 grados que marcarán los termómetros durante la noche en Morella. La máxima de la zona estará en la capital, donde se llegará a los 25 ºC en Castellón.

Descenso de temperaturas en la Comunidad Valenciana

«Precipitaciones en general débiles, puntualmente moderadas, en el sur de Valencia y norte de Alicante, que pueden ser persistentes. Temperaturas máximas en descenso extraordinario en la provincia de Valencia. De madrugada no se descartan rachas muy fuertes del noreste en el norte de Alicante», dice la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana.

La predicción del tiempo de la AEMET es la siguiente:

Cielo nuboso, tendiendo a intervalos nubosos al final de la jornada. Se esperan precipitaciones en general débiles, puntualmente moderadas, en el sur de Valencia y norte de Alicante, que pueden ser persistentes durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en descenso ligero o sin cambios; máximas en descenso, extraordinario en la provincia de Valencia. Viento flojo del noroeste en el interior norte de Castellón, y del este y nordeste en el resto, con intervalos de moderado de madrugada, sin descartar alguna racha muy fuerte en zonas montañosas expuestas del norte de Alicante; por la tarde, tenderá a flojo de componente este y a últimas horas a flojo de dirección variable.