Giro radical en el tiempo en la Comunidad Valenciana: las temperaturas caen ¡10 grados!

Giro radical en el tiempo en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha informado de un descenso notable de las temperaturas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón donde los termómetros caerán hasta 10 grados en este miércoles 3 de junio. Tampoco se descartan chubascos aislados en el norte de Alicante y sur de Valencia por la mañana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 3 de junio.

Cambia el tiempo en la Comunidad Valenciana en un miércoles 3 de junio en el que se producirá un giro drástico de las temperaturas. Después de que los termómetros se pusieran a 40 grados el martes 2 de junio en ciudades como Orihuela (Alicante) y Onteniente (Valencia) las temperaturas caerán hasta 10 grados en estas zonas. «Temperaturas máximas en descenso localmente notable en la mitad sur», confirma la AEMET en su canales oficiales.

De esta forma, la máxima en Alicante seguirá estando en Orihuela donde se llegará a los 30 grados en la localidad de Orihuela. En Elche se registrarán 29 ºC y en la capital de la provincia se llegará a una máxima durantre el día de 28 grados. «Temperaturas mínimas en descenso en el norte y con cambios ligeros en el resto; máximas en descenso notable», dice la Agencia Estatal de Meteorología sobre el tiempo en la provincia de Alicante.

En Valencia también caeran las temperaturas de forma radical, ya que en la capital ‘sólo’ se registrarán máxima de 27 grados durante el día y las mínimas caerán hasta 20 ºC en una noche tórrida. En Onteniente, donde el martes se llegó a casi 40 grados, se quedarán este miércoles 3 de junio en 31 ºC. En Castellón la máxima del día se quedará en 28 ºC en la capital.

La AEMET también avisa de posibles lluvias que se producir en Alicante y Valencia a las primeras horas del día. «No se descartan chubascos aislados en el norte de Alicante y sur de Valencia por la mañana», informa la AEMET.

Cambio en el tiempo en la Comunidad Valenciana

«Temperaturas máximas en descenso localmente notable en la mitad sur», dice la AEMET sobre los fenómenos significativa que se producirán en la Comunidad Valenciana en este miércoles 3 de junio.

La predicción del tiempo de la AEMET es la siguiente:

Cielo poco nuboso en general, con intervalos nubosos en el litoral central y en el norte de Alicante durante la primera mitad del día. No se descartan chubascos aislados en el norte de Alicante y sur de Valencia por la mañana. Temperaturas mínimas en descenso en el norte de Alicante y resto del interior, y con cambios ligeros en el resto; máximas en descenso, localmente notable en la mitad sur. Viento flojo, ocasionalmente moderado, del noroeste en el extremo norte, donde no se descartan rachas muy fuertes en zonas expuestas durante la madrugada, girando a sureste por la tarde; en el resto, viento flojo del nordeste girando a sureste a partir de mediodía, con intervalos de moderado en el litoral central y norte.