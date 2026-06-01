La Comunidad Valenciana recibe junio con lluvias y ‘bajada’ de temperaturas

Bajan las temperaturas y habrá lluvias en la Comunidad Valenciana este lunes 1 de junio. La AEMET ha confirmado el cambio de tiempo en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón en este inicio de mes. La Agencia Estatal de Meteorología informa de posibles «chubascos acompañados de tormenta» en el interior norte de la Comunidad Valenciana. También confirman las «máximas en descenso en Castellón y con cambios ligeros en el resto». Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 1 de junio.

La AEMET confirma cambios en la Comunidad Valenciana para este lunes 1 de junio, en el que las temperaturas darán un respiro a la zona después de un fin de semana veraniego en el Mediterráneo. Lo más importante de este día serán las posibles lluvias que se podrían producir en el norte de la provincia de Castellón. «Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes de tipo bajo en el litoral a primeras horas y de nubes de evolución diurna en el interior del norte de Castellón por la tarde, donde no se descartan chubascos acompañados de tormenta», informa la AEMET.

La AEMET también avisa de bajada de temperaturas en la Comunidad Valenciana para este 1 de junio. «Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso en Castellón y con cambios ligeros en el resto», dice la Agencia Estatal de Meteorología sobre las temperaturas en la provincia de Alicante, Valencia y Castellón para este lunes 1 de junio.

En la capital de la Comunidad Valenciana bajarán de los 30 ºC con máximas de 27 ºC y las mínimas caerán hasta los 19 ºC durante la noche. En Onteniente y Requena los termómetros subirán hasta los 34 ºC. En Alicante, las máximas también alcanzarán los 34 ºC en la localidad de Orihuela. En la capital de la provincia la máxima será de 29 ºC durante el día y en Alcoy, en el interior, se llegarán a los 32 ºC.

Las temperaturas más bajas de la Comunidad Valenciana en este 1 de junio estarán en Castellón, donde los termómetros no superarán los 30 ºC. En la capital las máximas serán de 29 ºC y en Morella los termómetros se alzarán hasta los 27 ºC durante el día y bajarán hasta los 16 ºC durante la noche.

Así será el 1 de junio en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 1 de junio:

Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes de tipo bajo en el litoral a primeras horas y de nubes de evolución diurna en el interior del norte de Castellón por la tarde, donde no se descartan chubascos acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso en Castellón y con cambios ligeros en el resto. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este al mediodía.