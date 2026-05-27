Las temperaturas siguen en ascenso y superan los 30 grados en toda la Comunidad Valenciana

La AEMET ha confirmado otro ascenso de las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este miércoles 27 de mayo. Los termómetros alcanzarán los 30 grados en todas las provincias, mientras que en Valencia se registrarán las máximas del día, llegando incluso a los 32 ºC. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este miércoles 27 de mayo.

La Comunidad Valenciana está viviendo una semana de calor y los termómetros seguirán al alza en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón de cara al fin de semana más caluroso del año. De momento, este miércoles 27 de mayo en todas las zonas del territorio se llegarán a los 30 grados. Incluso en Valencia se tocarán los 32 ºC en la ciudad de Onteniente, llegando a 31 ºC en Requena. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 29 ºC y la mínima de 16 ºC.

En la provincia de Alicante, la máxima del día se registrará en Orihuela, donde se alcanzarán los 31 grados, llegando a 30 ºC en Elche y a 29 ºC en el interior de Alcoy. En la capital de la Costa Blanca, la máxima fue de 28 °C y la mínima de 16 °C.

En Castellón será más evidente la subida de las temperaturas y se llegará a los 30 ºC en la capital. En Morella, que suele ser el punto más frío de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 29 ºC y la mínima de 13 ºC. «Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso ligero. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a sureste durante las horas centrales», informa la AEMET sobre el tiempo en Castellón.

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo para la AEMET de la Comunidad Valenciana en este miércoles 27 de mayo es la siguiente:

Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso ligero, salvo en el litoral sur de Alicante, donde no variarán. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde.