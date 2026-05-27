Hoy 27 de mayo de 2026, en toda la provincia de Bilbao se prevé un día mayormente poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas en descenso en la mitad norte y máximas que experimentan un ligero ascenso en el interior. Sin embargo, las temperaturas seguirán siendo anormalmente elevadas para esta época del año. Viento flojo y variable acompañará la jornada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y calor persistente

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, regalando una jornada marcada por la claridad y una brisa suave de dirección noreste. La temperatura mínima rozará los 15 grados, mientras que a medida que avance el día es probable que el termómetro se acerque a los 38, brindando un ambiente cálido pero sin rastro de precipitaciones. Acompañados por un viento ligero de unos 5 km/h, el ambiente será agradable para disfrutar de las primeras horas de luz, que se extenderán hasta bien entrada la tarde.

Ya por la tarde, el sol se mostrará generoso en su esplendor, aunque la humedad comenzará a notarse, creando una sensación térmica que podría alcanzar igualmente los 38 grados. La tarde-noche promete una relajante transición sin riesgo de lluvia, ideal para las actividades al aire libre. Con el sol despidiéndose a las 21:40, esta jornada se presenta como una invitación a disfrutar de Bilbao bajo un cielo despejado, donde cada rincón resplandece con la luz dorada del ocaso.

Viento fuerte y nubes amenazantes en Baracaldo

Las calles de Baracaldo se despiertan con un aire de inquietud, el viento fuerte comienza a hacer tambalear las hojas de los árboles y el cielo presenta un manto gris que anuncia cambios. A medida que avanza la mañana, el sol intenta asomarse entre nubes, pero las temperaturas se sienten frescas, oscilando entre 15 y 35 grados, mientras la humedad se siente casi abrumadora.

A medida que la tarde avance, la sensación térmica podría descender, lo que hará que la temperatura se sienta aún más fría. Aunque las probabilidades de lluvia son bajas en las primeras horas, el viento con ráfagas máximas de 40 km/h puede alterar la calma. Es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparado para el fresco del descenso de la tarde, que podría sorprender a más de uno.

Guecho: día radiante para disfrutar al aire libre

Este 31 de octubre, Guecho despierta con un día hermoso y soleado, con un cielo despejado que nos acompañará prácticamente hasta la tarde. A lo largo de la jornada, las temperaturas irán desde una mínima de 16 grados hasta alcanzar un máximo de 31 grados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable. La sensación térmica se sentirá ligeramente más alta, llegando hasta los 32 grados, lo que invitará a disfrutar del aire libre.

La brisa será suave, con vientos del noreste que soplarán a 10 km/h, aunque podrían registrarse algunas ráfagas más intensas de hasta 8 km/h. La humedad relativa, con un mínimo del 40% y un máximo del 95%, dará un toque de peso al ambiente, pero sin llegar a ser incómodo. Con salida del sol a las 06:37 y puesta a las 21:41, tendremos más de 15 horas de luz para disfrutar del esplendor de un día que, definitivamente, promete ser memorable.

Santurce: ambiente soleado y agradable durante el día

El tiempo se presentará mayormente estable, con algunas nubes que no impedirán disfrutar de las temperaturas agradables. Durante la mañana se sentirán 17 grados, subiendo a 31 en la tarde y aunque el viento soplará suavemente, no habrá riesgo de lluvia en la jornada.

Con un ambiente tranquilo y soleado, es el día perfecto para un paseo por el parque o disfrutar de alguna actividad al aire libre. Aprovechar las suaves temperaturas y la brisa leve será un deleite para quienes decidan salir y disfrutar de la ciudad.

Cielo despejado y calor intenso en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar del aire libre. Las temperaturas rondarán los 18 grados, lo que hará que la sensación térmica sea muy agradable mientras se avanza hacia el mediodía.

A lo largo del día, el calor irá en aumento, alcanzando una máxima de 38 grados por la tarde. Aunque el tiempo se mantendrá estable, es recomendable llevar ropa ligera y mantenerse bien hidratado para combatir el calor. Disfruten del sol, pero no olviden aplicar protector solar.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET