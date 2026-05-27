12 museos que abrirán gratis por la visita del Papa León XIV: fechas, horarios y todo lo que debes saber

Madrid va a tener en breve, una de esas noches que muchos seguro que querrán aprovechar ya que algunos de los museos más importantes van a abrir gratis hasta la madrugada aprovechando la visita del Papa León XIV. No es algo habitual, ni siquiera en una ciudad que está acostumbrada a todo tipo de eventos aunque sí que es algo parecido a la famosa Noche de los museos, o a la Noche en blanco que suele celebrarse cada año en Madrid y en otras ciudades.

De este modo, y durante varias horas, espacios como el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen cambiarán completamente de ritmo ya que entrar de noche, con menos ruido y otro ambiente, no tiene nada que ver con hacerlo por la mañana cuando la afluencia de visitantes es mucho mayor. Y eso es precisamente lo que se busca con esta apertura especial. Todo forma parte de una especie de Noche en Blanco adaptada a la visita papal, que en este caso han querido llamar también Noche en el amarillo por el vínculo con el Vaticano. Así mientras el Papa cumple con su agenda oficial, Madrid se mueve en paralelo con una programación cultural pensada para que la ciudad no se quede parada.

Museos que abrirán gratis por la visita del Papa León XIV

La fecha de la apertura gratuita de museos, y otros espacios, en Madrid es el sábado 6 de junio por la noche. A partir de ahí, los museos irán abriendo en horario especial y algunos no cerrarán hasta bien entrada la madrugada del domingo 7. Y junto a los museos también habrá iglesias abiertas, actividades repartidas por el centro y bastante ambiente en zonas muy concretas como el eje Prado-Recoletos o los alrededores de Plaza de España.

En el fondo, lo que se plantea es algo bastante sencillo: aprovechar un evento muy concreto para abrir espacios que normalmente tienen horarios más rígidos y hacerlo sin coste. Y eso, en una ciudad como Madrid, suele traducirse en calles llenas, colas largas y bastante movimiento hasta horas poco habituales.

Todos los museos gratis y sus horarios especiales

La programación se ha organizado con horarios diferentes para repartir el flujo de visitantes durante toda la madrugada. Estos son los principales espacios confirmados y las horas hasta las que permanecerán abiertos de modo que toma nota porque sólo podrás entrar el sábado 6 de junio.

Museo Reina Sofía. Entrada gratuita desde las 19:00 hasta las 23:30 horas.

Entrada gratuita desde las 19:00 hasta las 23:30 horas. Museo Thyssen-Bornemisza. Abrirá gratis desde las 19:00 hasta las 00:00 horas.

Abrirá gratis desde las 19:00 hasta las 00:00 horas. CaixaForum Madrid . Horario especial gratuito desde las 20:00 hasta medianoche.

. Horario especial gratuito desde las 20:00 hasta medianoche. Museo Naval. Permanecerá abierto hasta las 00:00 horas.

Permanecerá abierto hasta las 00:00 horas. Espacio Fundación Telefónica . Acceso libre hasta las 00:00 horas.

. Acceso libre hasta las 00:00 horas. Museo Nacional del Prado . Ampliará su horario hasta las 00:30 horas.

. Ampliará su horario hasta las 00:30 horas. Galería de las Colecciones Reales. Cierre previsto a la 01:00 de la madrugada.

Cierre previsto a la 01:00 de la madrugada. Fundación MAPFRE Sala Recoletos. Podrá visitarse gratis hasta la 01:00 horas.

Podrá visitarse gratis hasta la 01:00 horas. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando . Horario ampliado hasta las 02:00 horas.

. Horario ampliado hasta las 02:00 horas. Museo de Historia de Madrid . También permanecerá abierto hasta las 02:00.

. También permanecerá abierto hasta las 02:00. Museo de San Isidro . Acceso gratuito hasta las 02:00 horas.

. Acceso gratuito hasta las 02:00 horas. Jardín de Banca March. Su exposición temporal podrá verse hasta las 04:00 horas.

Qué se podrá ver durante la noche

Cada museo va mantener abiertas parte de sus colecciones permanentes y algunas exposiciones temporales. La gracia de esta edición especial no está sólo en entrar gratis, sino en poder recorrer espacios como el Prado o el Reina Sofía de madrugada, con un ambiente completamente distinto al habitual.

En el caso del Prado, por ejemplo, será posible contemplar obras de Velázquez o Goya en horario nocturno, algo poco frecuente incluso en grandes celebraciones culturales. El Reina Sofía mantendrá abiertas varias de sus salas más conocidas y el Thyssen ofrecerá acceso tanto a obras clásicas como contemporáneas.

El Templo de Debod apunta también a convertirse en uno de los lugares más fotografiados de la noche. La combinación entre iluminación nocturna, vistas de Madrid y apertura especial promete atraer a miles de personas durante toda la madrugada.

Conciertos y actividades para quienes quieran seguir despiertos

La programación no se limitará a los museos. La ciudad tendrá música, danza y actividades culturales repartidas por distintos puntos del centro. Uno de los eventos más destacados será el concierto organizado por la Escuela Superior de Música Reina Sofía, previsto entre las 22:00 y las 23:00 horas. La asistencia será gratuita, aunque habrá que apuntarse previamente. Y por otro lado, los Teatros del Canal han preparado una propuesta mucho más enfocada al público joven. Bajo el nombre «No la debemos dormir», el espacio reunirá actuaciones musicales, danza española y sesiones de DJ desde medianoche hasta las cinco de la mañana.

Con esta apertura de museos, y otros espacios, la intención es que Madrid mantenga ambiente cultural constante durante toda la noche y que quienes salgan de un museo puedan continuar la velada en conciertos, espectáculos o espacios abiertos.