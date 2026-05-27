Hoy, 27 de mayo de 2026, el sol brillará con fuerza en toda la provincia de Zaragoza, con un cielo poco nuboso o despejado que alegrará el día. Las temperaturas mínimas ascenderán en el sistema Ibérico, mientras que en el resto no habrá cambios, aunque las máximas también se incrementarán. El viento será flojo, con algunas rachas moderadas en las horas centrales del día, predominando de la dirección este. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo de Zaragoza se despereza con suaves matices de azul, regalando una mañana serena que invita a disfrutar del aire fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 18 grados, mientras un ligero viento sopla desde el norte, añadiendo una brisa agradable. A lo largo del día, el termómetro podrá alcanzar hasta los 37 grados y aunque no se espera lluvia, el ambiente puede tornarse algo pesado, especialmente por la tarde, cuando la humedad se eleva a niveles que podrían hacer que la sensación térmica se sienta más intensa.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza y la calidez invitará a pasear bajo su luz hasta bien entrada la noche, cuando se espera que el ocaso tenga lugar alrededor de las 21:27. A pesar de la ausencia de precipitaciones, el viento podría reforzarse, alcanzando ráfagas cercanas a los 55 km/h, lo que podría sorprender a los más desprevenidos. Así, Zaragoza se vestirá de luz y calor, ofreciendo un día propicio para disfrutar al aire libre, siempre cuidando de mantenerse hidratados ante el asfixiante calor del verano.

Calatayud: ambiente cambiante con nubes y viento

La jornada se presenta en Calatayud con una atmósfera cargada, como si la ciudad respirara una mezcla de nerviosismo y expectación. Las nubes grises se acumulan en el horizonte, anunciando un día que alterará la rutina habitual de sus habitantes.

Al amanecer, las temperaturas rondan los 14 grados, pero a medida que avance el día, el termómetro alcanzará un máximo de 34, creando un contraste marcado con la brisa fresca del inicio que puede soplar a más de 30 km/h. La probabilidad de lluvia, aunque no se espera en la mañana, podría intensificarse con el paso de las horas; así que es recomendable llevar paraguas si planeas salir. La humedad también podría ser un factor agobiante, por lo que un ligero abrigo no vendría mal para contrarrestar el efecto del viento.

Tarazona: cielos despejados y ambiente cálido

El tiempo en Tarazona se presenta estable a lo largo del día, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 34 grados. La brisa será suave, con ráfagas leves, creando un ambiente agradable para todas las actividades cotidianas.

Aprovechar este día será una buena opción, invitando a dar un paseo o disfrutar de alguna actividad al aire libre. La calidez y la tranquilidad del tiempo hacen que sea el momento ideal para relajarse y disfrutar de un agradable momento en compañía de familiares o amigos.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET