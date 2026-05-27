¿Dónde es festivo el 4 de junio por el Corpus Christi en España? El BOE lo confirma

El calendario laboral de 2026 ya ha cumplido casi la mitad de sus fechas festivas pero ahora que arranca junio, cuenta con una fecha que está generando bastante confusión ya que se suele hablar de esta festividad aunque lo cierto es que apenas está marcada en rojo en el calendario español. Estamos hablando del Corpus Christi, que este año se celebra el próximo jueves 4 de junio, pero que según el BOE sólo es fiesta en una comunidad autónoma.

Por otro lado, puede que haya dudas también por el tipo de fiesta del que estamos hablando, dado que el Corpus Christi cambia de fecha cada año, así que mucha gente no tiene claro si le afecta o no hasta que revisa el calendario con detalle. De este modo, y de cara a este 2026, con todo ya publicado, la situación está bastante definida. Como decimos, no es un festivo general en toda España, pero sí lo será en un única comunidad además de en algunos territorios concretos, y en otros dependerá de decisiones locales que todavía pueden variar ligeramente.

Dónde es festivo el 4 de junio de 2026 en España

Si miramos el mapa completo, hay una comunidad que destaca claramente: Castilla-La Mancha. Allí, el jueves 4 de junio sí será festivo, porque el Corpus Christi se mantiene dentro de su calendario laboral oficial.

Además, en este caso hay un detalle curioso que conviene tener en cuenta. Apenas unos días antes, el 31 de mayo, se celebra el Día de Castilla-La Mancha. En 2026 cae en domingo, así que no se traslada ni genera descanso adicional, pero sí deja una sensación de semana cargada de fechas señaladas.

No es un puente como tal, pero sí un calendario algo diferente. De hecho, para muchos trabajadores el jueves 4 de junio se convierte en el punto clave de la semana, porque rompe el ritmo habitual y permite, si se puede, alargar el descanso cogiendo el viernes. En el resto del país, en cambio, ese día será laborable con normalidad en la mayoría de comunidades. El Corpus ya no forma parte del calendario autonómico en muchos territorios, aunque eso no significa que haya desaparecido del todo.

Ciudades donde el Corpus Christi también puede ser festivo

Aunque no sea festivo autonómico, hay ciudades donde el Corpus sigue siendo una de las fechas más importantes del año y se mantiene como fiesta local. El ejemplo más claro es Toledo. Allí no es sólo un festivo, es prácticamente el evento central del calendario. Durante esos días, el casco histórico se transforma por completo, con calles decoradas, toldos, flores y un ambiente que mezcla tradición y turismo.

Granada también mantiene el Corpus como una cita clave, aunque en su caso está muy ligado a la feria. Aun así, sigue siendo uno de esos momentos del año en los que la ciudad cambia de ritmo dado que además se celebra una importante procesión. Y luego están otros municipios, más pequeños o menos conocidos, que cada año eligen este día como una de sus fiestas locales. Aquí ya depende del ayuntamiento, así que no hay una lista cerrada para toda España. Por eso, si tienes dudas, lo más fiable es revisar el calendario laboral de tu municipio. Es ahí donde realmente se confirma si el 4 de junio será festivo o no.

Qué es el Corpus Christi y por qué cambia de fecha

Aunque mucha gente lo identifica simplemente como un festivo más, el Corpus Christi tiene un origen bastante concreto. Es una celebración religiosa que gira en torno a la Eucaristía, uno de los elementos centrales de la tradición católica. Durante siglos ha sido una de las fiestas más importantes en muchas ciudades españolas. No sólo por el componente religioso, sino también por todo lo que la rodea con procesiones, decoración de calles, etc…y en algunos sitios como los mencionados es todavía una fiesta importante.

Lo que suele generar más confusión es la fecha. No es fija, y eso hace que cada año cambie. El motivo es sencillo ya que el Corpus se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección. Como la Semana Santa tampoco tiene fecha fija, todo se va moviendo en el calendario. De este modo, en 2026, ese cálculo sitúa el Corpus en el jueves 4 de junio. Tradicionalmente siempre se celebraba en jueves, pero con el tiempo muchas comunidades decidieron trasladarlo al domingo siguiente. Aun así, hay regiones que han preferido mantener el jueves como festivo, como ocurre en Castilla-La Mancha.

Un puente posible en pleno inicio de junio

El hecho de que el Corpus caiga en jueves no es un detalle menor. En los lugares donde es festivo, se convierte casi automáticamente en una oportunidad para hacer puente. El viernes 5 de junio es el día que muchos tienen marcado en rojo, aunque no sea festivo oficial. Si se puede coger libre, el resultado es bastante claro: cuatro días seguidos de descanso por lo que se producen más viajes, más escapadas cortas, más movimiento en ciudades donde la celebración tiene tradición. En sitios como Toledo, por ejemplo, esos días concentran una gran parte de su actividad turística. Para quienes no tengan festivo, la situación es distinta. Será una semana normal, sin cambios. Pero aun así conviene mirar bien el calendario local, porque todavía hay municipios que pueden ajustar sus días festivos.