Calendario laboral 2026: todas las fiestas y puentes que nos esperan comunidad por comunidad

España ya tiene definido su calendario laboral para 2026, y con él llegan tanto los días festivos de carácter nacional como los específicos de cada comunidad autónoma, según recoge la resolución de la Dirección General de Trabajo publicada en el Boletín Oficial del Estado el 28 de octubre de 2025.

Entre los días de descanso comunes se incluyen festividades muy señaladas como Año Nuevo, el Día de Reyes, Viernes Santo, Día del Trabajo, Asunción de la Virgen, Fiesta Nacional de España, Día de Todos los Santos, Día de la Inmaculada Concepción y Navidad.

Calendario laboral de 2026

En Andalucía, el Día de Andalucía se celebrará el sábado 28 de febrero. El jueves 2 de abril será festivo por Jueves Santo, mientras que el lunes 2 de noviembre se trasladará la celebración de Todos los Santos, y el lunes 7 de diciembre será festivo en sustitución del Día de la Constitución.

En Aragón, además de los festivos nacionales, se suman fechas destacadas como el Día de Aragón, celebrado el jueves 23 de abril. También será festivo el jueves 2 de abril por Jueves Santo, y se trasladarán al lunes los descansos de Todos los Santos (2 de noviembre) y del Día de la Constitución (7 de diciembre).

En Asturias, el Día de Asturias será el martes 8 de septiembre. El jueves 2 de abril se conmemora Jueves Santo, mientras que los festivos de Todos los Santos y de la Constitución se trasladan a lunes, concretamente el 2 de noviembre y el 7 de diciembre, respectivamente.

Las Islas Baleares tendrán un calendario laboral 2026 marcado por algunos traslados de festivos nacionales. El lunes 2 de marzo se celebrará el traslado del Día de las Islas Baleares, originalmente el 1 de marzo, mientras que el jueves 2 de abril será festivo por Jueves Santo. Además, el lunes 6 de abril se conmemora el lunes de Pascua y el sábado 26 de diciembre se celebra la segunda fiesta de Navidad.

En Canarias, los festivos autonómicos incluyen el Día de Canarias, que se celebrará el sábado 30 de mayo. El jueves 2 de abril será Jueves Santo y el lunes 2 de noviembre se trasladará el descanso de Todos los Santos.

Cantabria celebrará festivos autonómicos como el Día de las Instituciones de Cantabria, el martes 28 de julio, y el Día de la Bien Aparecida, el martes 15 de septiembre. A ellos se suma el jueves 2 de abril por Jueves Santo, mientras que los festivos de Todos los Santos y del Día de la Constitución se trasladan a lunes, el 2 de noviembre y el 7 de diciembre.

Castilla y León, además de los festivos nacionales, celebra el Día de la Comunidad el jueves 23 de abril y Jueves Santo el 2 de abril. Los descansos de Todos los Santos y del Día de la Constitución se trasladarán al lunes 2 de noviembre y al lunes 7 de diciembre.

Castilla-La Mancha tendrá días festivos específicos como el lunes 6 de abril, en sustitución de la festividad de San José, y el jueves 4 de junio por Corpus Christi. Además, se celebra Jueves Santo el 2 de abril y se trasladan los festivos de Todos los Santos y de la Constitución a los lunes 2 de noviembre y 7 de diciembre.

Cataluña contará con festividades propias como el lunes de Pascua, el 6 de abril, la celebración de San Juan el 24 de junio y la Diada Nacional de Catalunya el 11 de septiembre. También se celebra Sant Esteve el sábado 26 de diciembre.

En Ceuta, los festivos incluyen el jueves 2 de abril por Jueves Santo, Aíd al-Adha el 27 de mayo, y la festividad de Nuestra Señora de África el 5 de agosto. Melilla contará con el viernes 20 de marzo para Aíd al-Fitr, el jueves 2 de abril por Jueves Santo y el miércoles 27 de mayo por Aíd al-Adha. Asimismo, se trasladará al lunes 7 de diciembre el festivo de la Constitución.

La Comunidad de Madrid sumará a los festivos nacionales el Día de la Comunidad de Madrid, que se celebra el sábado 2 de mayo. También se añade el jueves 2 de abril por Jueves Santo, mientras que los festivos de Todos los Santos y del Día de la Constitución se trasladarán al lunes 2 de noviembre y al lunes 7 de diciembre.

Navarra celebra San José el jueves 19 de marzo y Jueves Santo el 2 de abril. Además, el lunes 6 de abril será Lunes de Pascua, mientras que el descanso de Todos los Santos se trasladará al lunes 2 de noviembre. Por último, se mantiene como festivo el jueves 3 de diciembre por San Francisco Javier, patrón de la comunidad.

La Comunidad Valenciana celebrará el jueves 19 de marzo San José, el lunes 6 de abril Lunes de Pascua, San Juan el 24 de junio y el Día de la Comunidad Valenciana el viernes 9 de octubre.

Extremadura contará con Jueves Santo el 2 de abril, el Día de Extremadura el martes 8 de septiembre, y los festivos de Todos los Santos y de la Constitución se trasladarán a lunes, 2 de noviembre y 7 de diciembre respectivamente.

Galicia celebrará San José el jueves 19 de marzo, Jueves Santo el 2 de abril y San Juan el miércoles 24 de junio. Además, el Día Nacional de Galicia se conmemora el sábado 25 de julio.

La Rioja tendrá días festivos como Jueves Santo el 2 de abril, Lunes de Pascua el 6 de abril y el Día de La Rioja el martes 9 de junio. Además, el festivo del Día de la Constitución se trasladará al lunes 7 de diciembre.

La Región de Murcia contará con San José el jueves 19 de marzo, Jueves Santo el 2 de abril y el Día de la Región de Murcia el martes 9 de junio. El festivo de la Constitución se trasladará al lunes 7 de diciembre.

En el País Vasco, además de los festivos nacionales, se conmemora San José el jueves 19 de marzo, Jueves Santo el 2 de abril y el lunes 6 de abril como Lunes de Pascua.