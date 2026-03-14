Se acabó el trabajar gratis mientras comes: la nueva ley que obliga a las empresas a pagarte ese tiempo

Lo de trabajar mientras comes no es algo habitual en todos los sectores. Es decir, depende mucho del trabajo que tengas, pero sí que es cierto que muchas veces, aquellos empleados que trabajan en oficinas o que tienen trabajos en los que se debe estar conectado al equipo de trabajo, es fácil que incluso en el tiempo de comida, se deba estar atento al móvil o al portátil por si llega algún mensaje, correo o llamada. Es algo que puede que incluso se haga de forma normal y habitual, pero también puede surgir la duda, ¿ese tiempo cuenta como jornada o no?.

La pregunta no es nueva, pero lo cierto es que tiene por fin una respuesta clara ya que el Tribunal Supremo, en su sentencia 4159/2025, ha fijado un criterio que cambia las reglas cuando no existe una desconexión real durante la pausa para comer. Si el empleado sigue disponible para la empresa, ese tiempo debe considerarse trabajo efectivo y, por tanto, pagarse. La decisión no crea un derecho nuevo, pero sí aclara cómo debe interpretarse la normativa laboral en situaciones en las que el descanso es más teórico que real y sirve para que tengas más claro que si trabajas mientras comes, es posible que tu empresa deba pagarte ese tiempo.

Se acabó el trabajar gratis mientras comes

El punto clave de la sentencia es sencillo: no basta con que en el horario figure un descanso para que ese tiempo deje de ser trabajo, dado que lo determinante es qué ocurre en la práctica. Es decir que si durante la comida el trabajador debe permanecer localizable, preparado para intervenir o condicionado por posibles incidencias, no se puede hablar de un descanso pleno. Según el Alto Tribunal, en esos casos no existe «tiempo propio» del empleado, sino disponibilidad a favor de la empresa. Eso significa que, aunque esté sentado comiendo, sigue bajo las órdenes de su empleador y por ello, ese periodo debe computarse como jornada.

El caso que lo ha cambiado todo

La sentencia tiene su origen en el ámbito del transporte sanitario. En este sector, los profesionales disponían de una pausa para comer que, sobre el papel, era descanso. Sin embargo, debían mantenerse operativos ante cualquier emergencia. Esa disponibilidad permanente fue determinante dado que el Tribunal Supremo consideró que no se puede hablar de desconexión cuando el trabajador debe estar preparado para actuar en cualquier momento dado que no hay libertad real para usar ese tiempo como descanso.

Pero además, el criterio que fija la resolución no se limita a ese sector ya que, aunque cada caso debe analizarse según su convenio y sus circunstancias concretas, el razonamiento es extrapolable a otros entornos donde la pausa está condicionada.

No todo descanso se paga, pero no todo descanso es real

El artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores establece que, si la jornada supera las seis horas continuadas, el empleado tiene derecho a un descanso mínimo de 15 minutos. Ese tiempo no se computa como jornada, salvo que el convenio colectivo o el contrato lo establezcan expresamente. Por tanto, existen dos escenarios claros en los que la pausa sí puede pagarse, primero, cuando el convenio colectivo o el contrato individual lo incluyen como parte de la jornada. Segundo, cuando no hay desconexión real. Es decir, cuando el trabajador no puede disponer libremente de ese tiempo porque debe seguir atendiendo llamadas, mensajes o incidencias. Aquí es donde la sentencia del Supremo adquiere relevancia práctica.

Sectores especialmente afectados

La disponibilidad constante no es exclusiva del transporte sanitario. Es habitual en sectores como la sanidad, la seguridad, el transporte o la hostelería, donde las necesidades del servicio obligan a estar alerta incluso durante la comida. Pero también ocurre en oficinas. Trabajadores que, mientras comen, responden correos, atienden llamadas o supervisan tareas porque solo es un momento. Si ese comportamiento no es voluntario, sino exigido o implícitamente impuesto por la empresa, el análisis cambia.

En definitiva, el Supremo insiste en un concepto esencial y es que la desconexión debe ser efectiva. No basta con permitir que el trabajador se levante del puesto si, al mismo tiempo, debe mantener el móvil del trabajo activo y atender cualquier requerimiento, ya que mientras exista obligación de responder o posibilidad real de intervención inmediata, el tiempo sigue estando condicionado por la empresa. En términos jurídicos, eso significa que el empleado continúa a disposición del empresario. Y estar a disposición forma parte de la jornada laboral.

Qué pueden hacer los trabajadores

La sentencia abre la puerta a reclamaciones cuando la pausa para comer no es un descanso real. Cada situación deberá analizarse atendiendo al convenio aplicable, al tipo de servicio y a la organización de turnos, pero el criterio está fijado ya que si la empresa exige disponibilidad durante la comida, ese tiempo debe retribuirse.

Además, el fallo refuerza la importancia de las políticas de desconexión. Las compañías no sólo deben reconocer formalmente el derecho al descanso, sino garantizar que ese descanso pueda disfrutarse sin interrupciones ni obligaciones encubiertas, pero cuando eso no pasa y se demuestra que no hay desconexión, entonces ese tiempo deja de ser gratuito y debe ser completamente remunerado al trabajador.