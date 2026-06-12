Espinosa de los Monteros se apoya en los tránsfugas de Vox y en las juventudes de Alvise para lanzar Atenea en Murcia

Iván Espinosa de los Monteros presentará la semana que viene su think tank Atenea en Murcia y lo hará con el apoyo de las juventudes del faker Alvise Pérez, junto con varios de los tránsfugas murcianos de Vox. La asociación juvenil MEGA tratará de ser el enlace con las generaciones más jóvenes y Se Acabó la Fiesta (SALF).

Algo en lo que llevan trabajando desde hace meses, cuando tanto su presidente, Aitor Navas, como representantes territoriales se han volcado en los últimos meses en promocionar a SALF para las elecciones andaluzas, pidiendo el voto para la formación.

De hecho, el 2 de mayo, MEGA celebró un coloquio en Sevilla con el lema «¿Quieres ser parte del cambio?», donde sólo participaron miembros de SALF, como el propio Alvise, junto con su candidato a la Junta de Andalucía, Adrián Yácar, así como el presidente de la plataforma juvenil, Aitor Navas y su portavoz nacional Lucas González.

Además, a la presentación en Murcia se han sumado los tránsfugas de Vox, José Ángel Antelo y Virginia Martínez, quienes mantienen también una estrecha relación con MEGA, dado que la plataforma les ha servido como altavoz desde la ruptura con Vox.

Tanto Martínez como Antelo han compartido la publicación de MEGA en sus redes sociales, así como la de Espinosa de los Monteros, con el lema «La España que viene». Espinosa de los Monteros ha mostrado su apoyo a Antelo tras la ruptura del murciano con la cúpula de Vox. El ex político lo calificó «como uno de los mejores candidatos del partido», y junto con el grupo de los díscolos, como Javier Ortega Smith y Juan García Gallardo, han firmado la petición fallida de Congreso extraordinario por no recabar ni el mínimo de firmas para convocarlo.

De hecho, a comienzos del pasado año, Alvise propuso públicamente en sus redes sociales a Espinosa de los Monteros ser el próximo candidato de SALF a las elecciones generales. Una propuesta que el ex portavoz de Vox rechazó en aquel momento, tras abandonar la formación alegando «motivos personales y familiares», cuando perdieron 19 escaños.

Pese a ello, al poco tiempo, trascendió una reunión entre Alvise y Espinosa de los Monteros en una discreta cafetería en el centro de Madrid. Este coqueteo de los díscolos y tránsfugas de Vox se ha dado en otras comunidades autónomas, como en Castilla y León y Aragón. Lo que permitiría a Atenea servirse de una estructura de partido, así como tratar de recabar apoyo del sector juvenil, a través de MEGA. Un nuevo movimiento del fundador de Atenea tras los rumores sobre su intención de formar un partido político.

«Desde MEGA estaremos presentes en la presentación de Atenea en Murcia, un encuentro para reflexionar y debatir sobre uno de los valores más importantes de nuestra sociedad: la libertad», señalan en sus redes sociales.

«En representación de MEGA acudirá nuestro portavoz nacional, Lucas González, que participará junto a Iván Espinosa de los Monteros, José Ángel Antelo y Virginia [Martínez] en una jornada donde abordaremos los retos actuales y la importancia de defender la libertad en todos los ámbitos de la vida», añaden en su comunicado.