Rectificación de la Asociación Juvenil MEGA
En relación con la información publicada por OKDIARIO sobre la asociación juvenil MEGA, esta asociación solicita la rectificación de los siguientes extremos inexactos:
«1º) MEGA manifiesta que D. Aitor Navas no es el presidente de la asociación, sino su fundador, y que la actual Presidenta de MEGA es Dña. Claudia Conde.
2º) Finalmente, MEGA manifiesta que Alvise Pérez no estuvo presente en dicho acto de Sevilla, al que asistió Adrián Yácar, candidato a la Junta de Andalucía por SALF.»
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