Este 15 de agosto de 2026, en toda la provincia de Zaragoza, se prevén intervalos nubosos, con chubascos y tormentas en el sistema Ibérico que se extenderán al resto por la tarde. Las temperaturas descenderán notablemente y el viento será flojo, predominando del sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y calor con posibilidad de lluvia

El cielo de Zaragoza se despereza lento en esta jornada, presentando un manto de nubes que, al inicio del día, dejarán escapar alguna gota ocasional, aunque la verdadera intensidad de la lluvia asomará por la tarde. Las temperaturas rondarán los 24 grados por la mañana, mientras el viento del sureste soplará suave, a 5 km/h, ofreciendo algo de alivio en un ambiente que se sentirá cargado con una humedad máxima del 70%.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 35 grados, pero la sensación térmica podrá llegar a elevarse más, convirtiendo el ambiente en un sauna veraniego. Con el sol ocultándose tras el horizonte a las 21:03, la noche trae consigo un pronóstico de lluvias, invitando a la precaución a quienes tengan planes al aire libre. Así, en esta jornada, la naturaleza se mostrará activa, entre juegos de luces y sombras y un aire que anticipa cambios.

Calatayud: nubes amenazantes y lluvia inminente

La jornada en Calatayud se presenta con un aire de expectación, como si la naturaleza estuviese preparando su espectáculo. Las nubes grises adornan el cielo, amenazando con liberar su contenido en cualquier momento. La temperatura ronda los 21 grados y una suave brisa del NE anuncia que las cosas cambiarán pronto.

A medida que avance el día, la mañana será un mero preámbulo, con un 85% de probabilidad de lluvia y rachas de viento que alcanzarán los 15 km/h. La tarde-noche, sin embargo, traerá consigo un panorama más turbulento: 100% de probabilidad de lluvia, temperaturas que caerán a 20 grados y una sensación térmica que podría llegar a los 31. Es aconsejable llevar paraguas, ya que lo que comienza tranquilo pronto puede tornarse en un chaparrón inesperado.

Tarazona: cielos nublados y posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta estable, con cielos predominantemente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 20 y 31 grados. Aunque hay posibilidades de lluvia en la madrugada y mayor probabilidad durante la tarde-noche, el viento será leve, creando un ambiente agradable sin grandes sorpresas.

Un día perfecto para disfrutar de un paseo tranquilo por las calles, aprovechar las horas con temperaturas moderadas y disfrutar de las actividades cotidianas. Aprovechad para relajarse y conectar con el entorno antes de que llegue la lluvia.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET