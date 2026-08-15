Precio de la gasolina hoy 15 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde están las gasolineras más baratas de las principales ciudades andaluzas
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El 15 de agosto se celebra en España el Día de la Asunción, de modo que seguro que se nota más movimiento en carretera. Por ello, si tienes previsto salir hoy, será bueno saber cuál es el precio de la gasolina este sábado y dónde se ubican las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía a partir de los datos que ofrece el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 15 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, las gasolineras más baratas son estas que os listamos a continuación:
Gasolina 95
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.499 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Ilipamagna. Alcalá del Río. Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1.505 €/l.
- Galp. Montellano. Carretera de Villamartín, s/n. Precio: 1.519 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.525 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.525 €/l.
- APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.539 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, C.C. Almazara Plaza, km 2. Precio: 1.649 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.682 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.709 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.779 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.779 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.789 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.619 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Ilipamagna. Alcalá del Río. Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1.622 €/l.
- Cepsa. La Puebla de los Infantes. Carretera de Constantina, km 27,7. Precio: 1.622 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.629 €/l.
- Ninguno. Los Molares. Carretera SE-429, km 0,8. Precio: 1.629 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, C.C. Almazara Plaza, km 2. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.629 €/l.
Precio de la gasolina hoy 15 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, podemos encontrar las gasolineras más baratas en estas ubicaciones que ahora os dejamos:
Gasolina 95
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. Precio: 1.579 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.591 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.599 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.599 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.600 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.604 €/l.
- Ballenoil. Barbate. Avenida Nuevo Pepita Aurora, s/n. Precio: 1.604 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.689 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.699 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.749 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.789 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.839 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.839 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.850 €/l.
- Las Marismas de Rota (L.M.R.). Rota. Carretera A-491, km 11,2. Precio: 1.859 €/l.
- Carrefour. Arcos de la Frontera. Carretera Nacional N-342, km 26,8. Precio: 1.869 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: 1.869 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.648 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.655 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Jerez de la Frontera. Carretera de Circunvalación, s/n. Precio: 1.659 €/l.
Precio de la gasolina hoy 15 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Si vives en Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.555 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.555 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.563 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.578 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.589 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.595 €/l.
- Distreax-22, S. L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higueral El, 28. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Vladoil Málaga. Málaga. Calle Jorge E. Loring Oyarzábal, 4. Precio: 1.859 €/l.
- Agla. Yunquera. Carretera C/Castillo, s/n, A-366, km 1. Precio: 1.859 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.864 €/l.
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.869 €/l.
- E.S. El Valle (Agla). Cártama. Carretera Cártama Pueblo a Estación, km 2,7. Precio: 1.869 €/l.
- Galp. Fuengirola. Parcela 1.3 de la UE-3.11, Finca Valdelecrín, s/n. Precio: 1.874 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.875 €/l.
- Repsol. Villanueva del Trabuco. Autovía Málaga-Granada, km 7. Precio: 1.875 €/l.
- Repsol. Villanueva del Trabuco. Autovía A-92M, km 8. Precio: 1.875 €/l.
- Carrefour. Málaga. Carretera Cádiz, km 241. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Agla. Pizarra. Ctra. Subzona a Álora. Precio: 1.728 €/l.
- Ballenoil. Cártama. Sector UR.21, parcela 9. Precio: 1.729 €/l.
- Plenergy. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 5. Precio: 1.729 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Agla. Ardales. Polígono Industrial Ardales, parcela 1. Precio: 1.739 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.739 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba nº 1, km 1. Precio: 1.739 €/l.
- Express. Pizarra. Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Torremolinos. Calle Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo nº 25. Precio: 1.739 €/l.
Precio de la gasolina hoy 15 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, las gasolineras más baratas son estas que a continuación te enumeramos:
Gasolina 95
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.599 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 140. Precio: 1.599 €/l.
- Enerplus. Córdoba. Avenida Lonjas, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Avenida Libia, 34. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Plaza de Colón, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Avenida Campo de la Verdad, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. Precio: 1.599 €/l.
- SECSA. Peñarroya-Pueblonuevo. Polígono El Antolín, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Hispania de Carburantes. Lucena. Avenida de la Infancia, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Córdoba. Calle Lapislázuli, 10. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.799 €/l.
- E.S. Las Cuevas. Villarrubia. Carretera Palma del Río, km 12,5. Precio: 1.804 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.805 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.819 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.819 €/l.
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1.824 €/l.
- E.S. Los Llanos Agla. Zamoranos. Carretera A-333, km 6. Precio: 1.825 €/l.
- Motolux. Bujalance. Calle Consolación, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.839 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de la Rambla, s/n. Precio: 1.839 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.715 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.715 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.715 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.725 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.729 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.735 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.739 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.740 €/l.
- Fuel-Energy. Cabra. A-340, km 53. Precio: 1.748 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 140. Precio: 1.749 €/l.
Precio de la gasolina hoy 15 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Y por último, vemos las gasolineras más baratas que podemos encontrar en Granada:
Gasolina 95
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.539 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera 340, km 342. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.549 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. Calle Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.555 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.569 €/l.
- Suministros San Antón. Orce. Plaza San Pedro, 1. Precio: 1.569 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Jun. Calle Aries, 1. Precio: 1.569 €/l.
Gasolina 98
- Gasolinera Martín. Huétor-Vega. Avenida Andalucía, 69. Precio: 1.759 €/l.
- Galp. Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, P.K. 0,100. Precio: 1.769 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva Las Gabias, km 2,9. Precio: 1.779 €/l.
- Combustibles Gómez. Huétor-Tájar. Carretera de la Estación, km 1. Precio: 1.779 €/l.
- E.S. Ogicañas. Ogíjares. Calle Granada, 56. Precio: 1.785 €/l.
- San Lázaro. Granada. Carretera de la Sierra, km 313. Precio: 1.785 €/l.
- San Lázaro Güevéjar. Güevéjar. Carretera NE-55 (Güevéjar-Cogollos Vega), km 16. Precio: 1.787 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.789 €/l.
- Shell. Granada. Avenida del Conocimiento, 1. Precio: 1.819 €/l.
- Castril. Castril. Avenida Portillo, s/n. Precio: 1.819 €/l.
Diésel
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.665 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.669 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera 340, km 342. Precio: 1.673 €/l.
- Granasol San Pablo. Armilla. Avenida Poniente, 45. Precio: 1.679 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.679 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. Calle Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- BP. Benalúa de las Villas. Carretera A-403, km 129. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.699 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.699 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.699 €/l.
Ahora ya sabes cuáles son los precios de la gasolina en las principales ciudades andaluzas, pero si deseas consultar otra, o en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver resultados en forma de listados como los mostrados, o también en forma de mapa como el que vemos ahora, a modo de ejemplo, de Sevilla.