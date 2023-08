Hoy, 15 de agosto, se conmemora el Día de la Asunción de la Virgen, una fecha significativa en el calendario laboral ya que está marcada como festivo nacional en España. En medio del mes caracterizado por festividades y descanso, destaca esta festividad religiosa que tiene sus raíces en el siglo XX. Fue durante ese periodo cuando se designó este día en honor a la ascensión de la Virgen María al cielo. Pero ¿por qué este día y no otro? Conozcamos a continuación, la razón por la que el 15 de agosto se celebra el Día de la Asunción de la Virgen.

Por qué el 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen

Tal y como establece la Iglesia Católica celebra cada 15 de agosto el Día de la Asunción de la Virgen. Un día que conmemora el acto de la Virgen María, madre de Jesucristo cuando subió al cielo, es decir, el día en que la madre de Jesús fue llevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida terrenal.

Tal y como explica la Tradición Oral de la Iglesia Católica, fue el 15 de agosto del 43 d.C. cuando tras dormirse, María despertó siendo transportada por los ángeles de Dios hacia el cielo.

Por otro lado, la Asunción de María tiene sus raíces en la liturgia oriental, donde desde el siglo IV se conmemoraba la entrada al cielo de la Virgen con la fiesta de El Recuerdo de María. Más tarde, en el siglo VI, esta fiesta pasó a llamarse la Dormitio o Dormición de María, que celebraba la muerte, resurrección y asunción de María. Finalmente, en el siglo VII, el nombre cambió de Dormición a Asunción.

La Asunción de María no se basa en un relato bíblico, sino en diversos escritos apócrifos que narran el final de su vida y su traslado al cielo. Estos escritos aparecieron entre los siglos IV y V, y aunque no tienen valor histórico, expresan el fondo teológico y la devoción popular hacia María. Algunos de estos escritos son el Liber Requiei Mariae, el Six Books Dormition Apocryphon, el De Obitu S. Dominae y el De Transitu Virginis.

La Asunción de María se difundió en Occidente a partir del siglo XII, cuando algunos teólogos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino se declararon a favor de esta doctrina

¿Cuándo se proclamó el Día de la Asunción de la Virgen?

La festividad de la Asunción de la Virgen fue establecida por el Papa Pío XII en 1950. De este modo, se conmemora cada 15 de agosto desde entonces el que la Virgen Inmaculada quede preservada de toda culpa originaria. Por ello y tal como señala la Tradición Oral de la Iglesia Católica en los últimos días de su vida la Virgen María fue acogida a la gloria celestial en cuerpo y alma y exaltada por el Señor como reina del universo, de modo que se conformara plenamente con Su hijo, Señor de los gobernantes y vencedor del pecado y la muerte.

Según establece además el Misal Romano, la Virgen de la Asunción es la primicia de la Iglesia celestial y signo de consuelo y esperanza segura para la iglesia peregrina. Se entiende que la Asunción de María es una anticipación de la resurrección de la carne, algo que para el resto de los hombres se producirá al final de los tiempos, cuando llegue el Juicio Final. Una solemnidad que, correspondiente a la natalis (muerte) de los demás santos, está considerada la fiesta principal dedicada a la Virgen.

¿Por qué se celebra como festivo nacional en España?

El 15 de agosto el Día de la Asunción (que es además el santo de todas las Marías) se celebra como día festivo nacional en nuestro país debido a que la Virgen de la Asunción es la patrona de muchas localidades y ciudades de manera que se trata de un día en el que además comienzan a celebrarse las fiestas de muchos pueblos.

Es tradición también en nuestro país que cada 15 de agosto se realicen ofrendas de flores a la Virgen de la Asunción e incluso existen algunas ciudades tal y como es el caso de Sevilla, en el que la imagen de la Virgen María se saca en procesión. En concreto en esta ciudad, son los costaleros quienes sacan a la Virgen de los Reyes de la Catedral a las 8 de la mañana.

En el caso de Madrid además, la celebración del 15 de agosto coincide con el final de las celebraciones por las Fiestas de la Paloma que suelen arrancar cada año el 10 de agosto.