Israel muestra un impactante vídeo del brutal salvajismo de Hamás contra gazatíes maniatados

Israel ha mostrado este lunes unos vídeos en los que la Coordinadora de Actividades Gubernamentales en los Territorios de Gaza y Cisjordania (Cogat) relata que se ve a terroristas «de Hamás abusando, agrediendo y disparando a gazatíes».

Los vídeos publicados por la Cogat, que califica a Hamás de «la encarnación del mal y la crueldad desenfrenada para preservar su sangriento régimen», muestran extensas palizas a hombres atados y tendidos en el suelo, algunos con los ojos vendados, gritando de dolor por ser salvajemente torturados, golpeados con objetos contundentes o por ser pateados.

Los vídeos también muestran escenas de enorme crueldad por parte de Hamás, como disparos sobre gazatíes que estaban siendo grabados, según revela el vídeo publicado en redes por las autoridades de Israel en los territorios de Gaza y Cisjordania.

El comandante de la Cogat, el general Ghassan Alian, se ha dirigido a la comunidad internacional en la página de Twitter de COGAT para reclamar que: «Hamás encarna la esencia del mal. Las impactantes imágenes ilustran cómo la organización terrorista Hamás oprime a la población de Gaza, abusa de la población civil y ejerce una violencia desenfrenada contra la población para mantener su sangriento régimen y consolidar su poder». «Hamás demuestra una vez más que no representa a los habitantes de Gaza: los gobierna mediante la fuerza, el miedo y la crueldad», dice.

Hamás no niega su brutalidad contra los civiles de Gaza

The Jerusalem Post recuerda que Hamás no niega que golpea y mata a los gazatíes, de hecho, crea este tipo de vídeos y los difunde para sembrar el miedo entre la población, especialmente para crear miedo a cooperar con Israel y cualquier autoridad que no sea Hamás.

A lo largo de los años, Hamás ha golpeado y asesinado frecuentemente a los gazatís del movimiento Fatah de la Autoridad Palestina, rival de Hamás, que gobierna Cisjordania y gobernó Gaza hasta que Hamás llevó a cabo un golpe de estado en 2007.

Hamás siempre presenta a quienes son golpeados o asesinados como colaboradores o traidores de Israel para justificar su relato.