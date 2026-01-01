Al menos 24 muertos y 50 heridos en un ataque ucraniano contra civiles que celebraban el Año Nuevo

Un ataque con drones contra civiles que celebraban la entrada del Año Nuevo ha dejado al menos 24 muertos y más de 50 heridos en la localidad de Jorli, situada en Jersón, en la costa ucraniana del mar Negro actualmente bajo control ruso. Las autoridades prorrusas de la región han denunciado lo que califican como un atentado terrorista deliberado contra población civil. Así lo ha afirmado el gobernador prorruso de Jersón, Volodimir Saldo, quien ha dicho en su cuenta de Telegram que «según los informes preliminares hay más de 50 personas heridas y 24 muertos». «Muchos han muerto quemados vivos. Hay un niño muerto», ha detallado el dirigente.

La intensidad de las llamas, que no pudieron ser extinguidas hasta la mañana del jueves, impidió el rescate inmediato de las víctimas atrapadas en el interior de los edificios atacados. Según Saldo, tres drones impactaron contra una cafetería y un hotel donde «había civiles celebrando el Año Nuevo».

El gobernador ha asegurado que uno de los drones estaba cargado con una mezcla incendiaria similar a la utilizada durante el verano por Kiev para quemar campos en la región. «Ahora han quemado deliberadamente a personas», ha denunciado Saldo, que ha comparado este ataque con el ocurrido en la Casa Sindical de Odessa.

«Así es la paz que Zelenski dice querer»

El dirigente prorruso ha arremetido contra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al afirmar que este ataque demuestra el verdadero significado de la paz que predica Kiev. «Kiev sigue hablando de paz. Que el mundo vea qué tipo de ‘paz’ ofrecen: 24 muertos, decenas de heridos, mujeres, niños, un ataque contra una celebración de Año Nuevo», ha reprochado.

La región de Jersón declarará dos días de luto oficial los días 2 y 3 de enero. «La región llora con las víctimas. Todas las víctimas están recibiendo la atención necesaria», ha anunciado Saldo.

El Ministerio de Defensa ruso ha informado de la intercepción de 168 drones durante la pasada noche en diferentes regiones del país, siendo Krasnodar la más afectada con 61 aparatos derribados, seguida del mar de Azov con 24, Tula con 23, Crimea con 16 y Moscú con 12. El Comité de Investigación ruso ha abierto una investigación por «atentado terrorista con resultado de muerte de más de 20 civiles».

Por su parte, las autoridades ucranianas no han respondido a estas acusaciones, aunque sí han confirmado la muerte de un hombre de 31 años en un ataque con dron ruso en el distrito de Dnipró, en la ciudad de Jersón, según el gobernador militar ucraniano Oleksandr Prokudin.