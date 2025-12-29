Trump y Zelenski ignoran a Sánchez en su ronda con líderes europeos para pactar el plan de paz de Ucrania

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, han ignorado Pedro Sánchez, su homólogo español, durante la ronda de conversaciones que han mantenido con líderes internacionales en su encuentro de este domingo para discutir los 20 puntos del plan de paz ideado para poner fin a la guerra de Ucrania.

Trump, tras terminar la reunión, ha informado a la prensa de que él y Zelenski habían hablado con los líderes europeos, sin mencionar a Pedro Sánchez. La lista incluía a Emmanuel Macron, presidente de Francia, Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, Friedrich Merz, canciller de Alemania, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, Alexander Stubb, presidente de Finlandia, Karol Nawrocki, presidente de Polonia, Jonas Gahr Store, primer ministro de Noruega, Mark Rutte, secretario general de la OTAN y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

El líder estadounidense se ha referido a «todos ellos» como «grandes líderes» después de la reunión con el presidente ucraniano, que ha descrito como «excelente». Trump y Zelenski han asegurado a la prensa desde Mar-a-Lago, la residencia del magnate en Florida, que están de acuerdo «casi al 95%» en los puntos del plan de paz. Sin embargo, aunque Trump ha asegurado que están «mucho más cerca» del fin de la guerra de Ucrania, ni el republicano ni Zelenski han podido concretar ninguno de los puntos en los que están de acuerdo.