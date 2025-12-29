Zelenski se abre a ceder totalmente el Donbás a Rusia para alcanzar la paz en Ucrania con apoyo de Trump

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, se ha mostrado abierto por primera vez a una posible cesión del Donbás para poner fin a la guerra de Ucrania. El líder ucraniano ha dejado la puerta abierta a realizar referéndum en su país para decidir sobre la anexión de este territorio a Rusia tras su encuentro con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en Mar-a-Lago este domingo.

Zelenski ha señalado la opción del referéndum para decidir sobre la cesión del Donbás, probablemente la principal exigencia de Vladímir Putin, presidente de Rusia, para terminar con la guerra. «Es una de las claves», ha dicho el líder ucraniano, que ha planteado el hipotético referéndum como una herramienta. «Podemos hacer un referéndum o podemos dejar que el Parlamento vote, de acuerdo con la ley», ha dicho Zelenski.

Sin embargo, el presidente de Ucrania no ha concretado si hay una decisión tomada, ya que es «demasiado difícil» para la sociedad ucraniana. «Nuestra sociedad tiene que decidir», ha manifestado.

Zelenski también ha planteado la dificultad de realizar un referéndum sobre Donbás, no sólo por lo que supone ceder buena parte del territorio, sino también por el aspecto logístico. «Necesitaremos una gran infraestructura para ello, y eso no es simple», ha dicho el presidente de Ucrania,

Trump y Zelenski han discutido este domingo un plan de 20 puntos para llegar a un acuerdo en Ucrania. El magnate republicano ha asegurado que «están mucho más cerca que nunca» de alcanzar la paz tras una reunión que ha catalogado de «excelente».

Ambos líderes han señalado que están de acuerdo en «casi el 95%» de los puntos del acuerdo, lo que incluye las garantías de seguridad que tanto ha reclamado Zelenski desde el inicio de las negociaciones. «Hemos hecho muchos progresos», ha dicho Trump, pero sin llegar a concretar los puntos en los que están completamente de acuerdo. Lo único evidente es que los dos líderes quieren acabar con la guerra.

Zelenski se ha mostrado abierto por primera vez a ceder el Donbás para aplacar a Putin, pero sigue reclamando garantías que eviten que Moscú vuelva a atacar a Ucrania. Ahora, se formará un equipo de trabajo que buscará dar forma a un acuerdo final para alcanzar «una paz duradera» en la que coincidan todas las partes: Ucrania, Rusia, EEUU y la Unión Europea.

Trump y Zelenski tampoco han podido especificar ninguna decisión con respecto a la central nuclear de Zaporiyia, otros de los principales puntos en disputa. La central, actualmente controlada por Rusia, está ubicada a 550 kilómetros de Kiev y cuenta con seis reactores nucleares que actualmente no están en funcionamiento, pero necesita de suministro eléctrico constante para enfriar los reactores. Las dos partes necesitan el control de la central. Ucrania porque ha visto mermada su infraestructura energética por los ataques de Moscú y Putin para abastecer de electricidad al sur de Rusia.

Los dos líderes se han mostrado optimistas a la salida de su encuentro. Trump considera que está «más cerca» que nunca de la paz y ha asegurado que está aquí «para salvar vidas». «Si la guerra no termina pronto, ellos seguirán luchando y seguirán muriendo», ha dicho el líder estadounidense al despedirse.